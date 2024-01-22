به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس هشدار دریایی سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای دو سامانه، آبهای خلیج فارس و دریای خزر طی دو روز آتی مواج و متلاطم است.
سامانه اول موجب وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید جنوب شرقی با بیشینه سرعت باد (۲۶ نات) و بیشینه ارتفاع امواج در ساحل بیشتر از (۱/۵ متر) و دور از ساحل بیشتر از (۲ متر) میشود و مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر در خلیج فارس را در بر میگیرد. اختلال در ترددها و فعالیتهای دریایی خلیج فارس، خطر غرقشدن شناورها بهویژه شناورهای سبک و نیمهسنگین، پارهشدن تورهای صیادی، خطر غرقشدن شناگران از مخاطرات پیشبینی شده برای این سامانه است.
سازمان هواشناسی به خودداری از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و نیمهسنگین و قایقهای صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی توصیه کرده است. سامانه دوم نیز در همین مدت موجب وزش باد شدید تا گاهی خیلی شدید با بیشینه سرعت باد در ساحل و دور از ساحل (۴۴-۳۰ نات) و بیشینه ارتفاع امواج در ساحل ۲ تا ۳ مترو دور از ساحل بیشتر از (۳ متر) میشود و مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان و مازندران در دریای خزر را در بر میگیرد.
آسیب به قفسها و پاره شدن تورهای صیادی، خسارت به قایق و شناورهای کوچک و احتمال خسارت به تأسیسات دریایی از جمله مخاطرات این سامانه است. منع از تردد قایقهای سبک و تفریحی، منع فعالیتهای شیلاتی، منع ورود و خروج کشتیها به بندر، ممانعت از تردد کشتیهای تجاری، منع فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحلی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط کلیه فعالان دریایی ضرورت دارد.
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