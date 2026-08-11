به گزارش خبرگزاری مهر، محراب دواسری و رضا زمانی، ۲ نماینده ایران در دسته ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، با کسب چند مدال به کار خود پایان دادند. در بخش جوانان، محراب دواسری در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۲۱ و ۱۲۷ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت سوم نیز موفق به ثبت ۱۳۴ کیلوگرم شد تا در رده چهارم قرار بگیرد.

دواسری در دوضرب عملکرد درخشانی داشت و هر سه وزنه ۱۵۵، ۱۶۳ و ۱۶۵ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد. او با ثبت رکورد ۱۶۵ کیلوگرم، مدال نقره دوضرب را به دست آورد و در مجموع نیز با رکورد ۲۹۹ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد تا مدال نقره مجموع را از آن خود کند.

در بخش نوجوانان نیز رضا زمانی برای ایران مدال‌آوری کرد. زمانی در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرمی در صدر ایستاد و مدال طلای یک‌ضرب را به گردن آویخت.

او در دوضرب نیز رکورد ۱۴۶ کیلوگرم را به ثبت رساند و در نهایت با مجموع ۲۶۸ کیلوگرم، مدال برنز مجموع نوجوانان آسیا را کسب کرد.

پیش از این، کیان ولی‌پور، نماینده ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان، در گروه B دسته ۸۵ کیلوگرم نوجوانان عملکرد درخشانی داشت و در هر دو حرکت یک‌ضرب و دوضرب در جایگاه نخست قرار گرفت.

ولی‌پور در نهایت با ثبت رکورد ۳۰۷ کیلوگرم در مجموع، صدرنشینی خود در گروه B دسته ۸۵ کیلوگرم را تثبیت کرد.