۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

شنا در خزر ممنوع شد؛ هشدار سطح زرد دریایی در مازندران

ساری - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد دریای خزر تا روز یکشنبه مواج و شنا در آن ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد دریای خزر در روزهای شنبه و یکشنبه مواج خواهد بود و شنا و هرگونه فعالیت دریایی در این مدت ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، مواج شدن دریا می‌تواند خطر غرق‌شدگی برای شناگران و بروز خسارت برای قایق‌های تفریحی، شناورهای سبک و فعالیت‌های صیادی به همراه داشته باشد.

هواشناسی مازندران از شهروندان، مسافران و صیادان خواست در این مدت از شنا، قایق‌سواری و هرگونه تفریح یا فعالیت دریایی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

هشدار سطح زرد به معنای وقوع پدیده‌ای نسبتاً شدید است که می‌تواند اختلالاتی در زندگی روزمره ایجاد کند و در صورت بی‌توجهی، خسارت به‌دنبال داشته باشد. در این سطح هشدار، دستگاه‌های اجرایی و مردم باید آماده‌باش نسبی داشته باشند.

گفتنی است در هفته‌های اخیر نیز چندین‌بار هشدارهای مشابهی برای سواحل مازندران صادر شده که بیشتر با هدف کاهش خطر غرق‌شدگی و پیشگیری از حوادث دریایی در ایام پرتردد تابستانی بوده است.

