شنا در خزر ممنوع شد؛ هشدار سطح زرد دریایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد دریای خزر در روزهای شنبه و یکشنبه مواج خواهد بود و شنا و هرگونه فعالیت دریایی در این مدت ممنوع است.
بر اساس این اطلاعیه، مواج شدن دریا میتواند خطر غرقشدگی برای شناگران و بروز خسارت برای قایقهای تفریحی، شناورهای سبک و فعالیتهای صیادی به همراه داشته باشد.
هواشناسی مازندران از شهروندان، مسافران و صیادان خواست در این مدت از شنا، قایقسواری و هرگونه تفریح یا فعالیت دریایی خودداری کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
هشدار سطح زرد به معنای وقوع پدیدهای نسبتاً شدید است که میتواند اختلالاتی در زندگی روزمره ایجاد کند و در صورت بیتوجهی، خسارت بهدنبال داشته باشد. در این سطح هشدار، دستگاههای اجرایی و مردم باید آمادهباش نسبی داشته باشند.
گفتنی است در هفتههای اخیر نیز چندینبار هشدارهای مشابهی برای سواحل مازندران صادر شده که بیشتر با هدف کاهش خطر غرقشدگی و پیشگیری از حوادث دریایی در ایام پرتردد تابستانی بوده است.
