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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

دستگیری ۳ سارق در الیگودرز

دستگیری ۳ سارق در الیگودرز

الیگودرز - فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری سه سارق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با سرقت و باهدف افزایش امنیت عمومی، مأموران آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق شدند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات، گفت: در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از متهمان، مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه شامل کابل و تجهیزات مخابراتی کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز، افزود: متهمان در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت از اماکن مختلف اعتراف کردند.

سرهنگ اسداللهی، تأکید کرد: این متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6914341

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