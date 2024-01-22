دستگیری ۹ نفر از اتباع غیرمجاز در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سروش اصل مرز اظهار داشت: مأموران انتظامی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) با اطلاع از محل سکونت واشتغال به کار تعداد ۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز درواحدهای تولیدی بخش صالح آباد و به دنبال آن نارضایتی شهروندان، اقدامات لازم را جهت دستگیری آنان آغاز کردند.

وی اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضائی تعداد ۹ نفر از اتباع غیرمجاز افغانی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: اتباع دستگیر شده که تبعه کشور افغانستان بوده که بدون مدارک قانونی و به صورت غیرمجاز وارد کشور شده بودند.

وی با بیان اینکه اتباع دستگیر شده جهت طرد از کشورتحویل پلیس امنیت عمومی شهرستان شدند، اظهار کرد: برابر مصوبه وزارت کشور ورود اتباع بیگانه به استان ایلام ممنوع بوده که در صورت مشاهده، با آنان در چارچوب قانون برخوردمی شود.