معرفی بیش از ۴۶۶ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی به بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ ۲۶۶ هزار و ۸۷ واحد از سوی سازمان‌هایی همچون اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاداجرایی فرمان امام، صندوق مسکن، شهرهای جدید و… به بانک مسکن معرفی شده‌اند و ۲۰۰ هزار و ۴۶۲ واحد نیز خود مالک هستند.

بانک مسکن همچنین برای ۳۲۲ هزار ۶۴۶ ساخت واحد مسکونی در قالب ۴۹ هزار و ۶۰۲ پروژه قراردادی بالغ بر بیش از یک میلیون و ۳۶۳ هزار میلیارد ریال با سازندگان به امضا رسانده است و مبلغ بیش از ۷۴۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال نیز بابت سهم الشرکه بانک برای ساخت واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت کرده است.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون متقاضیان تعداد ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۳۳ فقره حساب در شعب بانک مسکن افتتاح کرده‌اند.