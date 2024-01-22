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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

معرفی بیش از ۴۶۶ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی به بانک مسکن

معرفی بیش از ۴۶۶ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی به بانک مسکن

بیش از واحد مسکونی در قالب ۷۹ هزار و ۷۹۹ پروژه برای دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این طرح تا پایان دی ماه سالجاری به بانک مسکن معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ ۲۶۶ هزار و ۸۷ واحد از سوی سازمان‌هایی همچون اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاداجرایی فرمان امام، صندوق مسکن، شهرهای جدید و… به بانک مسکن معرفی شده‌اند و ۲۰۰ هزار و ۴۶۲ واحد نیز خود مالک هستند.

بانک مسکن همچنین برای ۳۲۲ هزار ۶۴۶ ساخت واحد مسکونی در قالب ۴۹ هزار و ۶۰۲ پروژه قراردادی بالغ بر بیش از یک میلیون و ۳۶۳ هزار میلیارد ریال با سازندگان به امضا رسانده است و مبلغ بیش از ۷۴۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال نیز بابت سهم الشرکه بانک برای ساخت واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت کرده است.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون متقاضیان تعداد ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۳۳ فقره حساب در شعب بانک مسکن افتتاح کرده‌اند.

کد مطلب 6001886

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