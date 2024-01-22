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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

تساوی تاجیکستان و لبنان در نیمه اول

تساوی تاجیکستان و لبنان در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های تاجیکستان و لبنان در جام ملت‌های آسیا با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای همزمان در دور سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا در گروه A، تیم‌های لبنان و تاجیکستان از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه «جاسم بن حمد» به قضاوت «مهند قاسم سارای» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شرایط صعود تیم‌ها

در گروه A جام ملت‌های آسیا تیم قطر با ۶ امتیاز صعود خود را به عنوان تیم نخست به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کرده است. چین ۲ امتیازی است و تیم‌های لبنان و تاجیکستان هم هرکدام یک امتیاز دارند. این دو تیم تلاش می‌کنند بتوانند با کسب ۳ امتیاز این دیدار بتوانند به دور بعدی صعود کنند و به طور همزمان امیدوار باشند که چین نتواند قطر را شکست دهد.

احتیاط در دستور کار هر دو تیم

در این دیدار هر دو تیم از بازیکنان هجومی خود در ترکیب استفاده کردند اما این تیم تاجیکستان بود که تلاش بیشتری برای نزدیک شدن به دروازه لبنان انجام داد.

در ۳۰ دقیقه ابتدایی این بازی تیم تاجیکستان کنترل توپ را در اختیار داشت و لبنان هم تلاش می‌کرد بتواند در ضدحمله‌ها حریف خود را غافلگیر کند اما هیچکدام نتوانستند در خلق موقعیت گلزنی موفق عمل کنند.

تیم لبنان در دقیقه ۴۳ در حالی که تاجیکستانی‌ها پیش کشیده بودند از روی یک ضد حمله سریع توسط «باسل جرادی» صاحب یک موقعیت گلزنی شد اما فرار سریع این بازیکن و ضربه او با مهار دروازه‌بان حریف روبرو شد و توپ به کرنر رفت.

تیم تاجیکستان در دقیقه ۴۵+۵ توسط «شرونی» به گل دست پیدا کرد اما پس از بررسی در اتاق کمک داور ویدئویی، این گل آفساید اعلام شد.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا سرنوشت تیم‌ها در نیمه دوم رقم بخورد. در دیگر دیدار این گروه هم تیم‌های قطر و چین به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار هم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 6001927

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