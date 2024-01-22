آماده همکاری برای برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شهردار تهران و وزیر ارشاد عصر امروز -دوشنبه دوم بهمنماه ۱۴۰۲- به منظور هماهنگی برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در محل برج میلاد تهران برگزار شد.
رویکرد شهرداری پیشبرد امور با وحدت و همافزایی میان دستگاههای مختلف است
در این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی کوتاه با تأکید بر همکاری میان دو دستگاه گفت: رویکرد شهرداری تهران پیشبرد کارها با وحدت و همافزایی میان دستگاههای مختلف بودهاست.
زاکانی افزود: از ابتدای حضورمان در مدیریت شهری تاکنون سعی کردهایم مسئولیت تمامی موارد مرتبط با تهران را بپذیریم، بر همین مبنا هر کاری که در حوزه اختیاراتمان بودهاست را تلاش کردیم به بهترین نحو انجام دهیم و هرجایی که وظیفهای متوجه شهرداری تهران نبودهاست، سعی کردهایم به دیگر دستگاهها در انجام وظایفشان کمک دهیم.
شهردار تهران در پایان گفت: بر اساس همین روحیه مسئولیت پذیری اکنون نیز مانند دو سال گذشته آماده همکاری کامل با وزارت ارشاد در برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره فجر هستیم.
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