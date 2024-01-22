تشکیل بیش از ۶۵ هزار پرونده دارویی و درمانی برای بیماران نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی‌، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: معاونت منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با همکاری مددکاران اجتماعی شاغل در سراسر کشور، از طریق تشکیل پرونده دارویی و درمانی، به مددجویان و بیماران نیازمند کمک بلاعوض ارائه می‌کند.

سلیمی‌با اشاره به آغاز سال مالی از اردیبهشت‌ماه تصریح کرد: در نه ماهه نخست سال مالی جاری و تا پایان دی ماه، برای بیش از ۶۵ هزار بیمار نیازمند، پرونده خدمات حمایتی دارو و درمان به ارزش بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان تشکیل شده است.

وی افزود: مددکاران اجتماعی مطابق با آئین نامه خدمات اجتماعی، برای بیماران نیازمند مراجعه کننده تشکیل پرونده داده و بنا بر شرایط اقتصادی و خانوادگی مددجو و شدت نیازمندی وی، مبلغی را به عنوان کمک هزینه و مساعدت بلاعوض تعیین خواهند کرد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: پرداخت کمک هزینه در زمینه‌های دارو، بستری طبی و جراحی، خدمات پاراکلینیکی، تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی و… به بیماران نیازمند، تحت پوشش تسهیلات حمایتی آئین نامه خدمات اجتماعی جمعیت هلال‌احمر قرار دارد.

سلیمی در پایان ضمن قدردانی از زحمات همکاران خود در این معاونت و سطح استان‌ها، اظهار امیدواری کرد که با حمایت مسئولین و اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه حمایتی دارو و درمان، بتوانیم در دو ماه پایانی سال جاری به بیماران نیازمند بیشتری خدمت رسانی کنیم.