اجرای طرح «نیابت» و توزیع هزار بسته معیشتی در کردستان

جبار ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای جمعیت هلال احمر در حوزه داوطلبان اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم ما، طرح «نیابت» است که با هدف دلجویی از خانوادههای بیماران، نیازمندان و زندانیان اجرا میشود.
وی افزود: همچنین کاروانهای سلامت هلال احمر در طول سال چندین مرحله در مناطق مختلف استان مستقر میشوند که در آنها پزشک، دندانپزشک و ماما حضور دارند و کلاسهای آموزشی رایگان نیز برای مردم برگزار میشود.
ولیزاده به کمکهای جمعآوری شده برای مردم غزه و لبنان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان طلا و مسکوکات توسط مردم شهر سنندج برای مردم مظلوم غزه و لبنان جمعآوری شد که نشاندهنده همبستگی و همدلی مردم کردستان است.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر کردستان به توزیع بستههای معیشتی در مناسبتهای مختلف اشاره کرد و گفت: در مناسبتهایی مانند شب یلدا، اعیاد دینی و عید نوروز، هزار بسته معیشتی هم توسط هلال احمر بین نیازمندان توزیع شد.
وی با اشاره به ارائه خدمات بانک امانت تجهیزات پزشکی، بیان کرد: تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ۲۰۰ بیمار نیازمند از یک ماه تا بیشتر به صورت امانت داده شده و این خدمات شامل بیماران خاص از جمله بیماران سرطانی، صعبالعلاج و لاعلاج میشود.
ولیزاده تصریح کرد: مددجویانی که توانایی تهیه دارو را ندارند، یا تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند با مراجعه به داروخانه طرف قرارداد هلال احمر و ارائه پیشفاکتور، تا ۸۰ درصد از هزینه دارو به آنها پرداخت میشود و همچنین خدمات دندانپزشکی به خانوادههای نیازمند در دستور کار قرار دارد.
وی به طرح مددکاری برای افراد فاقد پوشش بیمهای یا دهکهای پایین اشاره کرد و گفت: برای این افراد تا ۸۰ درصد و بیشتر از هزینه دارو توسط هلال احمر پرداخت میشود.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در سال گذشته ۸ میلیارد تومان بابت پرداخت هزینههای دارویی بیماران نیازمند پرداخت شد و این طرح در سال جاری نیز با توجه به تخصیص بودجه و تشخیص و معرفی همکاران ادامه خواهد داشت.
ولیزاده در پایان به فعالیتهای واحد خونگیری اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۰۰ واحد خون توسط داوطلبان و همکاران در شهرستانهای سقز و سنندج اهدا شد.
وی در خصوص تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر در استان گفت: ۲۸ هزار داوطلب در سامانه هلال احمر ثبت نام شدهاند که ۲ هزار نفر از آنها داوطلبان فعال هستند و در مواقع بحران به هلال احمر کمک میکنند.
وی عنوان کرد: تمام این داوطلبان آموزشهای امدادگری و کمکهای اولیه را دیدهاند که در واقع دوره امدادگری و نجاتگری ما ۶ ماه طول میکشد.
