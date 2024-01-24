به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید عقلی با اشاره به این حجم مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: مصرف گاز طبیعی در ۲۴ ساعت گذشته (سه‌شنبه، سوم بهمن‌ماه) و با کاهش دما در برخی نقاط کشور و بارش برف و باران، در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده ۵۴۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۰۶ میلیون مترمکعب و نیروگاه‌ها نیز ۱۱۸ میلیون مترمکعب بود.

وی با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی تحویل گاز به نیروگاه‌ها و ۳۲ درصد گازرسانی بیشتر به صنایع عمده کشور در این روز نسبت به مدت مشابه پارسال (سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱)، گفت: با توجه به میانگین دمای بالاتر در در زمستان امسال و اقدام‌های زیرساختی وزارت نفت، این امکان مهیا شده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی گاز طبیعی از سوی همه مشترکان گفت: تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب پرمصرف‌ترین استان‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته بودند و کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان جنوبی نیز به‌عنوان کم‌مصرف‌ترین مشترکان گاز طبیعی ثبت شدند.

به گفته عقلی، میانگین مصرف گاز طبیعی در دی‌ماه امسال ۵۳۴ میلیون مترمکعب در روز بود که نسبت به دی‌ماه سال پارسال، ۱۴ درصد کاهش یافته که به‌دلیل افزایش محسوس دما در بیشتر استان‌های کشور است و سبب افزایش گازرسانی به بخش‌های صنعتی و نیروگاهی شده است.

وی در پایان شرط عبور آرام از زمستان پیش رو را مدیریت مصرف گاز در همه بخش‌ها اعلام و اظهار کرد: از همه هم‌وطنان می‌خواهیم با رعایت نکات ساده مانند پوشیدن لباس گرم، استفاده از پرده‌های ضخیم در منازل، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی در بخش‌های تجاری، کشاورزی و صنعتی و مدیریت مصرف انرژی، به حفظ جریان پایدار گاز در همه بخش‌ها در اقصی نقاط کشور کمک کنند.