به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن از موضع چین در قبال تحولات منطقه و دعوت آن به توقف جنگ میان رژیم صهیونیستی و مقاومت در غزه و هشدار پکن درباره توسعه دامنه جنگ و غیرقابل کنترل بودن آن استقبال کرد.

وی افزود: عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و دریای عرب با آنچه چین مطرح کرده، همخوانی دارد.

الحوثی تاکید کرد: آمریکا و انگلیس به جای توجه به خواسته جهانی برای توقف جنگ غزه و رفع محاصره آن، حامی رژیم اشغالگر در ادامه کشتار مردم غزه با سلاح، گرسنگی و نبود دارو هستند.

وی با شیطانی توصیف کردن حمله انگلیس و آمریکا به یمن، تنها راه را توقف جنگ غزه و رفع محاصره آن دانست.

لازم به ذکر است که موضع انصارالله یمن پس از دعوت وزارت خارجه چین درباره توقف جنگ غزه در اسرع وقت ممکن به منظور ممانعت از خروج آن از کنترل رخ می دهد.

وزارت خارجه چین اعلام کرده بود که شورای امنیت به هیچ کشوری اجازه به کارگیری زور علیه یمن را نداده بود.