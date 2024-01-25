به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: صبح پنجشنبه بارش برف تردد جاده‌ای در شهرستان‌های قوچان، نیشابور، فریمان، جوین، صالح آباد، چناران، کلات، درگز و جاده‌های زاوه - فریمان محدوده گردنه ژرف و تربت جام - صالح آباد در گردنه کله مل را تحت تأثیر قرار داد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بارش باران نیز سطح جاده‌های سبزوار، طرقبه شاندیز، تایباد و بزرگراه تربت حیدریه - باغچه و جاده مشهد- کلات در محدوده گردنه گوجگی را لغزنده کرده است.

وی افزود: به دلیل مه گرفتگی، دید افقی رانندگان در حوزه شهرستان‌های کلات، باخرز و آزادراه مشهد - باغچه، جاده مشهد - کلات در گردنه گوجگی و بزرگراه‌های باغچه - تربت حیدریه، باغچه - نیشابور در گردنه شریف آباد، جاده‌های سرخس - مشهد در گردنه مزداوند، تربت جام - صالح آباد در گردنه کله مل و فریمان - مشهد کاهش یافته است.