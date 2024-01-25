قراردادهای آبخیزداری و احیای قنوات بزرگترین طرح عمرانی وزارت جهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که حول محور اجرای پروژه بزرگ آبخیز تا جالیز برگزار شد، با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در این طرح ملی، گفت: این طرح بزرگترین طرح این وزارتخانه از نظر حجم اعتبار و سطح زیر پوشش کشوری است که دغدغه‌های کشور در موضوعات آبخیزداری و مطالبات رهبر معظم انقلاب در موضوع آب را برطرف می‌کند.

تقاضای اعتبار ۱۲ همتی از ردیف منابع عمرانی کشور

وی ادامه داد: با توجه به برخی پیشرفت‌ها در اجرای این طرح ملی و لزوم تخصیص اعتبارات پیشنهاداتی مبنی بر اختصاص ۱۲ همت اعتبار از ردیف‌های تملکی در منابع عمرانی کشور کرده‌ایم تا در اجرای پروژه‌های مرتبط با قنات و آبخیزداری استفاده شود لذا از نمایندگان محترم مجلس نیز می‌خواهیم حامی ما در اجرای این پروژه بزرگ ملی باشند.

نیکبخت با تأکید بر لزوم مشارکت مردمی در اجرای بهینه این طرح، یادآور شد: این طرح از موضوعات اساسی و مهم برای آب و خاک کشور است که به خصوص در مراحل اجرایی و عملیاتی آن نیازمند حضور پرشور و مشارکت بالای مردمی هستیم تا اجرایی موفق از این الگو را در توسعه پایدار کشاورزی کشور شاهد باشیم.

لزوم تسریع در نهایی شدن قراردادها

وی افزود: در دو موضوع آب و خاک عقب ماندگی زیادی در عرصه‌های اجرایی داریم؛ اگر در هر مقوله‌ای از حوزه‌های آبخیزداری ورود کنیم موضوع تولید آب و جلوگیری از فرسایش خاک مطرح است و در این شرایط کمبود آب ۵۰۰ متر مکعب در طول سال آب ذخیره کنیم که کاری مناسب در جهت تأمین آب برای تولید است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قراردادهای اجرایی این طرح در همه استان‌ها باید به مرحله نهایی و عملیاتی شدن برسد، اظهار داشت: در ۹ استان هم عملیات، وارد فاز اجرایی شده و بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه جاری مابقی قراردادها نیز از هر حیث نهایی شده و آماده اجرا شود.

برپایی مستمر جلسات ضروری است

وی برگزاری جلسات منظم و برنامه محور قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت جهاد کشاورزی و مؤسسه جهاد توسعه را تحسین آمیز برشمرد و تصریح کرد: از امروز تا مرحله روی غلتک افتادن پروژه‌ها، روزهای پایانی هر هفته را به برگزاری جلسات مستمر اختصاص دهید تا نتایج اقدامات به طور مستمر و در فواصل زمانی کوتاه بررسی شده و در برطرف کردن موانع اجرایی تسریع به عمل آید.

نیکبخت ادامه داد: معاونان و مدیران بخش‌های مرتبط در معاونت آب و خاک و سازمان منابع طبیعی باید حضوری مستمر و فعال در جلسات داشته و نتایج حاصله را به دفتر وزیر اطلاع دهند، ضمن اینکه حضور نمایندگان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی نیز در جلسات مذکور راهگشا و تسهیل کننده امور خواهد بود.

وی گفت: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال آتی شاهد اجرای گسترده و هماهنگ طرح در سطح کشور و همه استان‌ها خواهیم بود، برپایی جلسات مستمر ضروری است، در خصوص تخصیص اعتبار نیز اقدامات لازم انجام شده و موانع نیز قطعاً برطرف خواهد شد لذا انتظار داریم با جدیت و قاطعیت مرحله به مرحله طرح پیگیری و عملیاتی شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به موضوع آب، گفت: با توجه به عنایت ویژه مقام معظم رهبری در موضوع آب، در تلاشیم پس از تأیید رئیس جمهور محترم در خصوص منابع و اجرا همه مطالبات را محقق و به سرانجام برسانیم.

دبیر قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه در این جلسه مشترک با ارائه گزارشی از روند پیگیری امور و عملیات‌های اجرایی این قرارگاه در سطح استان‌های کشور، گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) از ابتدای آغاز طرح و پس از انعقاد قراردادها با قرارگاه تحول جهاد کشاورزی با تمام توان و ظرفیت پای کار آمده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و حتی در بسیاری پروژه‌ها بدون دریافت اعتبار – تا زمان نهایی شدن و تخصیص و ترزیق منابع مالی – از ظرفیت جهادی کارکنان قرارگاه در راستای تحقق اهداف پروژه آب و خاک در استان‌ها و عملیاتی کردن آنها اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است.

در ابتدای این جلسه قائم مقام مؤسسه جهاد توسعه با ارائه گزارشی از روند اجرایی طرح ملی، آخرین وضعیت پروژه‌ها را تشریح کرد.

گفتنی است در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی، دبیر قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، معاون اجرایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، قائم مقام قرارگاه، تحول نوآوری و پیشرفت کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.