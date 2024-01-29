بودجه مطالعات پیشگیرانه تغییر اقلیم پاسخگوی بحران موجود کشور است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر اقلیم و خشکسالی از جمله بحران‌هایی است که حیات کشورها را در حوزه خاک و آب تهدید می‌کند. امروز استان‌های کشور با پدیده فرونشست زمین رو به رو بوده و شن‌های روان به کانون‌های بحرانی دامن زده است. همیشه تاکید می‌شود پیگیری بهتر از درمان است در حالی که مطالعات پژوهشی کمترین اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند و بازار تقاضا برای این تحقیقات بسیار محدود است.

عطااله ابراهیمی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در نشست خبری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: میانگین بارش در کشور ۲۵۰ میلی متر بوده که یک سوم میانگین جهانی است. این عدد با پدیده خشکسالی به ۲۳۲ میلی متر رسیده که چالش‌های آبی را در ایران دامن زده است.

وی با بیان اینکه حوزه آبخیزداری می‌تواند راهگشا در این بحران باشد، افزود: پژوهشکده ۴۰ طرح تحقیقاتی سفارشی در دست اجرا دارد تا نسخه‌های لازم را برای برون رفت از چالش‌های موجود در اختیار نهادهای متولی قرار دهد.

وی تاکید کرد: امروز چاره‌ای جز مدیریت بهینه آب و تأمین آب مورد نیاز جمعیت فلات مرکزی کشور نداریم. حفظ منابع آب و خاک کشور نیاز به نسخه‌های جدید دارد.

ابراهیمی در ادامه نشست خبری تور رسانه‌ای خبرنگاران تصریح کرد: ۳۸ ایستگاه تحقیقاتی در حوزه آبخوان داری در سطحی حدود ۶۳ هزار هکتار ایجاد شده تا علاوه بر پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، وضعیت مناطق در معرض تهدید بهبود یابد.

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری همچنین با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه سدسازی عنوان کرد: بندهای زیرزمینی، الگویی ارزشمند بوده که به جای ایجاد سد در سطح زمین که موجب تبخیر و تعرق آب می‌شود منابع آبی بیشتری نگهداری شود.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که این سدهای زیرزمینی در کدام استان‌ها احداث شده‌اند، گفت: ۸ بند زیرزمینی در کشور به مرحله بهره برداری و اجرا رسیده که ۴ مورد آن در استان کرمان، ۳ بند در استان سمنان و یک مورد هم در استان خراسان رضوی راه اندازی شده است. همچنین حجم آب ذخیره شده در این بندها بین ۱۵ هزار متر مکعب تا ۵۶۷ متر مکعب در سال است.

این مقام دولتی با اشاره به استحصال آب ادامه داد: مناطقی که دارای رطوبت بالایی هستند موضوع استحصال آب از مه و هوای شرجی نیز در حال پیگیری است تا در تأمین آب مورد نیاز از تمام ظرفیت‌های موجود کشور استفاده شود.

ابراهیمی در پایان درباره اعتبارات این پژوهشکده گفت: میزان اعتبارات سال گذشته پژوهشکده ۳۲ میلیارد تومان بوده که امسال به ۳۹ میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که با توجه به خشکسالی و تغییر اقلیم در کشور ضروری است این بودجه ۱۰ برابر شود. نمونه سازی و مطالعه در حوزه منابع خاک و آب، هزینه بر بوده اما نفع آن در بلندمدت منجر به صرفه‌جویی در هزینه کرد عوارض فرسایشی در اقتصاد کشور می‌شود.

گفتنی است؛ حفاظت از خاک همچون آب دارای اهمیت بسیار است زیرا تولید یک سانتی متر خاک در مناطق مرطوب مانند خط استوا ۱۰۰ سال زمان نیاز دارد و این عدد در مناطق بیابانی ۱۰۰۰ سال است.