گمرک ۱۵۸ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع کل وصولی‌ها و واریز به خزانه از سوی گمرک در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۱۵۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان رسید. این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش گمرک ایران، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان شده که حاکی از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۹ درصدی همراه بود.

میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی نیز در همین مدت به رقم ۷۹ هزار و ۳۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.