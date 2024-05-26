افزایش ۴۳ درصدی درآمد گمرک/ ۱۷ همت حقوق ورودی اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، درآمدهای وصولی گمرک و واریزی به خزانه در دو ماهه اول سال جاری به ۳۱ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسید. این میزان درآمد وصولی و واریزی به خزانه در دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۷۲ درصد افزایش به رقم ۱۱ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان رسید.

میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۲ ردیف درآمدی گمرک در دو ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بوده که ۱۳ درصد افزایش داشته است.