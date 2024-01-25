به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند عصر امروز پنجشنبه در گفتوگویی رسانهای گفت: شاهد ترافیک در مناطق هسته مرکزی شهر از پل چهارم تا خیابان سلمان فارسی، تقاطع سلمان فارسی -شریعتی، خیابان طالقانی و شهدا، حدفاصل پل لشکر تا تقاطع پهلوان، میدان سوم کیانپارس و شمال و جنوب بلوار شهید چمران و زیتون کارمندی حد فاصل میدان چیتا تا میدان پارک و سنگر هستیم.
وی افزود: وجود مراکز پزشکی، مجتمعهای تجاری و فرهنگی و نبود پارکینگ موجبات ایجاد ترافیک در این مناطق شده است.
رئیس پلیس راهور اهواز ادامه داد: در نشست با مسئولان معاونت ترافیک شهرداری اهواز ترافیک در این مناطق مورد بررسی قرار گرفته است.
سرهنگ حسنوند بیان کرد: در جلسه شورای ترافیک که در روز یکشنبه برگزار میشود، محدودیتهای ترافیکی در هسته مرکزی، خیابان شهید چمران و زیتون کارمندی اهواز انجام خواهد شد.
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