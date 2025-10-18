شمخانی: زیتون کارمندی اهواز از معضل فاضلاب رها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم شمخانی پیش از ظهر امروز شنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت طرح اصلاح شبکه جمعآوری و دفع فاضلاب منطقه زیتون کارمندی اهواز اظهار کرد: این طرح شامل دو خط انتقال است؛ خط اول در خیابان زاویه قرار دارد و حدود دو ماه پیش به بهرهبرداری رسید. خط دوم نیز با طول دو کیلومتر و قطر هزار میلیمتر از میدان سهراه فرودگاه تا ابتدای خیابان جواهری در حال اجراست که تاکنون ۶۰۰ متر آن انجام شده است.
وی با اشاره به زمانبندی پروژه افزود: عملیات زیرسازی و روکش آسفالت این بخش ظرف ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد و مسیر برای تردد شهروندان بازگشایی میشود.
شمخانی اعتبار این پروژه را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری کامل از این طرح، مشکل فاضلاب منطقه زیتون کارمندی بهطور اساسی رفع خواهد شد؛ این اقدام گامی مهم در ارتقای بهداشت شهری و کاهش بحران آبهای سطحی در زمان بارندگی است.
سرپرست فرمانداری اهواز همچنین از حمایتهای دولت و شرکت آب و فاضلاب استان در پیشبرد این پروژه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود، تا سه ماه آینده شاهد بهرهبرداری کامل از این طرح خواهیم بود.
