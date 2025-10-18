  1. استانها
شمخانی: زیتون کارمندی اهواز از معضل فاضلاب رها می شود

اهواز - سرپرست فرمانداری اهواز گفت: با اجرای کامل طرح اصلاح شبکه فاضلاب زیتون کارمندی، این منطقه از معضل دیرینه رهایی می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم شمخانی پیش از ظهر امروز شنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت طرح اصلاح شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب منطقه زیتون کارمندی اهواز اظهار کرد: این طرح شامل دو خط انتقال است؛ خط اول در خیابان زاویه قرار دارد و حدود دو ماه پیش به بهره‌برداری رسید. خط دوم نیز با طول دو کیلومتر و قطر هزار میلی‌متر از میدان سه‌راه فرودگاه تا ابتدای خیابان جواهری در حال اجراست که تاکنون ۶۰۰ متر آن انجام شده است.

وی با اشاره به زمان‌بندی پروژه افزود: عملیات زیرسازی و روکش آسفالت این بخش ظرف ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد و مسیر برای تردد شهروندان بازگشایی می‌شود.

شمخانی اعتبار این پروژه را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری کامل از این طرح، مشکل فاضلاب منطقه زیتون کارمندی به‌طور اساسی رفع خواهد شد؛ این اقدام گامی مهم در ارتقای بهداشت شهری و کاهش بحران آب‌های سطحی در زمان بارندگی است.

سرپرست فرمانداری اهواز همچنین از حمایت‌های دولت و شرکت آب و فاضلاب استان در پیشبرد این پروژه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، تا سه ماه آینده شاهد بهره‌برداری کامل از این طرح خواهیم بود.

