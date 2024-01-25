به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را به شرح ذیل اعلام کرد.

ترافیک در مسیر رفت و برگشت محور هراز حدفاصل زیار تا گزنک، مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند و مسیر جنوب به شمال آزادراه قزوین – رشت در محدوده‌های کوهین و رودبار نیمه سنگین است.

شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرویلا تا کمال شهر و همچنین آزادراه تهران – قم حدفاصل پل شهید کاظمی تا کریم آباد هستیم.

وضعیت جوی محورها بر اساس گزارشات بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، گلستان و خراسان رضوی داریم.

محور خرم آباد – پلدختر که به علت انجام عملیات عمرانی تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از محور جایگزین خرم آباد – کوهدشت و آزادراه خرم آباد – پل زال انجام می‌شود. محورهای فرعی پونل – خلخال، هشتگرد - طالقان، میاندوآب – سرچم و اهر - ورزقان نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

طرح زمستانی پلیس در جاده‌های کشور به خصوص محورهای کوهستانی و برف گیر با قوت در حال اجراست.

وزش باد شدید و بروز پدیده مه در جاده‌ها بر میدان دید رانندگان تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش دید می‌شود. در این وضعیت ضمن کاهش سرعت در رانندگی باید از چراغ روشن در حین تردد به منظور دیده شدن و پیشگیری از تصادف اقدام کرد.

کاهش شدید دما موجب بروز لغزندگی در جاده‌های کوهستانی می‌شود و رانندگی بدون در نظر گرفتن سرعت مطمئنه احتمال واژگونی و تصادفات جلو به عقب را افزایش می‌دهد.

مطمئناً در این شرایط برای رانندگی در جاده‌ها همراه داشتن تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ در خودرو الزامی است.

رانندگان عزیز بخصوص در بخش حمل کالا، بار و مسافر در این شرایط لازم است مدت زمان بیشتری برای رسیدن به مقصد در نظر بگیرند و با توجه به شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها، رعایت احتیاط بیشتر و نیز رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو جلویی را در دستور کار خود قرار دهند.

اطمینان از آماده به کار بودن خودرو در این شرایط، سالم بودن برف پاک کن خودرو، داشتن زنجیر چرخ و سالم بودن سیستم گرمایش خودرو قبل از سفر در این شرایط بسیار ضروری است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵۵ به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز کشورمان است.