به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی، اظهار کرد: در جریان مأموریت مشترک یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مأموران پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی شهرستان بستک یک نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز دستگیر شد.

وی افزود: در این عملیات چهار لاشه حیوان وحشی شامل ۲ رأس کل یک رأس قوچ و یک رأس میش از گونه‌های مینیاتوری لارستان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با اشاره به میزان ضرر و زیان وارده به حیات وحش، بیان کرد: بهای هر رأس کل و قوچ از بابت مطالبه ضرر و زیان به محیط زیست ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال و بهای هر رأس میش ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۳۵۸ هزار ریال تعیین شده است.

دهقانی ادامه داد: پرونده این متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی در پایان از همکاری مجدانه مأموران پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی شهرستان بستک در تأمین و برقراری امنیت زیست‌محیطی و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز قدردانی کرد.