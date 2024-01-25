۳ هنرمند استان سمنان جایزه «طاووس سیمین» را از آن خود کردند

رضا مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طاووس سیمین بهترین نگاه به موضوع در بخش مد و صنعت جشنواره فجر کشور به «سحر کاری» از استان سمنان رسید، بیان کرد: در جشنواره امسال که در تالار وحدت تهران برگزار شد بیش از ۵۰ اثر هنرمندان استان شرکت داشت.

وی با بیان اینکه دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس فجر از ۲۸ دی ماه با حضور طراحان برگزیده در محل مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد آغاز به کار کرد، افزود: در نمایشگاهی آثار هنرمندان استان به نمایش گذاشته شد.

رئیس کارگروه مد و لباس استان سمنان بیان کرد: نمایشگاه دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر با نمایش ۱۸۰ اثر برتر از یک هزار و ۳۸۰ اثر ارسال شده برپا شده بود.

مهدیان گفت: ۲۰ ویژند در بخش مد و صنعت، ۲۳ ویژند در بخش مد تراز و آثاری با محور لباس اجتماع، مجلسی، نوجوان و … در این نمایشگاه عرضه شده بودند.

وی همچنین افزود: در بخش تقدیر از برگزیدگان، طاووس زرین بهترین ویژند در بخش «مد و صنعت» به مهدی الیاسی، در بخش بهترین طرح به غزاله الیاسی، در بخش بهترین طراحی پارچه به ابراهیم همتی، طاووس زرین بهترین در بخش الگو به پگاه خسروی و طاووس زرین در بخش بهترین دوخت به مهدی اسماعیلی اهدا شد.

رئیس کارگروه مد و لباس استان سمنان همچنین بیان کرد: در بخش مردانه تعداد آثار به حد نصاب نرسیده است و رقابت شکل نگرفته است و تنها اثر رضا باقری شایسته تقدیر شناخته شد.

مهدیان افزود: در بخش «بهترین تیم‌های طراحی مد و صنعت» طاووس سیمین به صمد کاویانی، در بخش بهترین نگاه به موضوع طاووس سیمین به سحر کاری و در بخش بهترین طرح طاووس سیمین به زهره شاطری، در بخش بهترین طراحی پارچه طاووس سیمین به مطهره بزرا و در بخش بهترین دوخت طاووس سیمین به مریم واحدی تعلق گرفت.

وی در خاتمه گفت: طاووس بلورین طراحان مستقل در بخش «مد و صنعت» در بخش بهترین نگاه به موضوع به زهرا علینقیان، در بخش بهترین طرح به فاطمه منتظری، در بخش بهترین طراحی پارچه به الناز احمدی، در بخش بهترین طراحی و الگو به فرشته مرادی، در بخش بهترین طراحی دوخت به سحر محمدپور، در بخش بهترین طراحی سبک هیچ اثری شایسته تقدیر شناخته نشد.