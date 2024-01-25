  1. استانها
  2. سمنان
۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

رییس کارگروه مد و لباس استان سمنان:

۳ هنرمند استان سمنان جایزه «طاووس سیمین» را از آن خود کردند

۳ هنرمند استان سمنان جایزه «طاووس سیمین» را از آن خود کردند

سمنان- رییس کارگروه مد و لباس استان سمنان با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس فجر کشور در تهران، گفت: سه هنرمند از استان جایزه موسوم به «طاووس سیمین» را از آن خود کردند.

رضا مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طاووس سیمین بهترین نگاه به موضوع در بخش مد و صنعت جشنواره فجر کشور به «سحر کاری» از استان سمنان رسید، بیان کرد: در جشنواره امسال که در تالار وحدت تهران برگزار شد بیش از ۵۰ اثر هنرمندان استان شرکت داشت.

وی با بیان اینکه دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس فجر از ۲۸ دی ماه با حضور طراحان برگزیده در محل مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد آغاز به کار کرد، افزود: در نمایشگاهی آثار هنرمندان استان به نمایش گذاشته شد.

رئیس کارگروه مد و لباس استان سمنان بیان کرد: نمایشگاه دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر با نمایش ۱۸۰ اثر برتر از یک هزار و ۳۸۰ اثر ارسال شده برپا شده بود.

مهدیان گفت: ۲۰ ویژند در بخش مد و صنعت، ۲۳ ویژند در بخش مد تراز و آثاری با محور لباس اجتماع، مجلسی، نوجوان و … در این نمایشگاه عرضه شده بودند.

وی همچنین افزود: در بخش تقدیر از برگزیدگان، طاووس زرین بهترین ویژند در بخش «مد و صنعت» به مهدی الیاسی، در بخش بهترین طرح به غزاله الیاسی، در بخش بهترین طراحی پارچه به ابراهیم همتی، طاووس زرین بهترین در بخش الگو به پگاه خسروی و طاووس زرین در بخش بهترین دوخت به مهدی اسماعیلی اهدا شد.

رئیس کارگروه مد و لباس استان سمنان همچنین بیان کرد: در بخش مردانه تعداد آثار به حد نصاب نرسیده است و رقابت شکل نگرفته است و تنها اثر رضا باقری شایسته تقدیر شناخته شد.

مهدیان افزود: در بخش «بهترین تیم‌های طراحی مد و صنعت» طاووس سیمین به صمد کاویانی، در بخش بهترین نگاه به موضوع طاووس سیمین به سحر کاری و در بخش بهترین طرح طاووس سیمین به زهره شاطری، در بخش بهترین طراحی پارچه طاووس سیمین به مطهره بزرا و در بخش بهترین دوخت طاووس سیمین به مریم واحدی تعلق گرفت.

وی در خاتمه گفت: طاووس بلورین طراحان مستقل در بخش «مد و صنعت» در بخش بهترین نگاه به موضوع به زهرا علینقیان، در بخش بهترین طرح به فاطمه منتظری، در بخش بهترین طراحی پارچه به الناز احمدی، در بخش بهترین طراحی و الگو به فرشته مرادی، در بخش بهترین طراحی دوخت به سحر محمدپور، در بخش بهترین طراحی سبک هیچ اثری شایسته تقدیر شناخته نشد.

کد مطلب 6004694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها