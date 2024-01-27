زوایایی جدید از حادثه اتوبوس در سمنان/ غفلت یا قوانین نادرست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال ۱۴۰۲ برای جامعه کارگری استان سمنان سال تلخی بوده است سالی که در بهارش چند حادثه از جمله جرثقیل در کارخانه‌ای در شاهرود چند خانواده را داغدار کرد و اوج تراژدی چند ماه بعد و در شهریورماه، با انفجار در معدن طزره پدید آمد.

حادثه‌ای که در آن شش کارگر جان خودشان را از دست دادند اما این پایان کار نبود و باز هم حوادث کارگری در استان سمنان به جان باختن کارگران انجامید تا دیگر صدای مردم و فعالان بخش کارگری نیز در بیاید.

واژگونی اتوبوس

هفته گذشته چهار کارگر در دو کارخانه استان سمنان جان خود را از دست دادند و یک روز بعد از تشییع پیکر این کارگران، واژگون شدن اتوبوس حامل کارگران کارخانه کفش در جاده سمنان – مهدیشهر، جان سه کارگر دیگر را گرفت تا سال سیاه جامعه کارگری استان سمنان کامل شود.

هر چند دستگاه قضائی استان سمنان و مسؤولان ارشد دولتی به این حوادث ورود کرده‌اند اما این ورودها نتوانسته جلوی وقوع مجدد این نوع حوادث را بگیرد تا جایی که می‌توان گفت که این حادثه اخیر، آخرین مورد از این دست نیست و نخواهد بود. مردم اما از مسؤولان سوال می‌کنند که این حوادث تا چه زمانی باید رخ دهد؟

وقتی خبر واژگونی اتوبوس حامل کارگران کارخانه کفش سازی در محور سمنان – مهدیشهر مخابره شد کسی فکرش را نمی‌کرد که اتوبوس حادثه دیده از نوع اتوبوس‌های درون شهری موسوم به خط واحد باشد زیرا این کارخانه خارج از شهر قرار داشته و اتوبوس‌های برون شهری یا مینی‌بوس و ون می‌بایست کارگران را به سر کار ببرند نه اتوبوس مخصوص ترددهای درون شهری؛

روایت یک تصویر عجیب

تصویر عجیب اتوبوس واژگون شده که مانند جعبه‌ای مقوایی از وسط تا شده، گواه ناایمنی این دست اتوبوس‌ها است اتوبوس‌هایی که برای ترددهای درون شهری با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت ساخته شده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که این نوع اتوبوس‌ها قرار نیست مسافران را در بین شهرها و در مسیرهای خارج از شهرها منتقل سازند حال سوال اساسی اینجا است که پس چطور جان جامعه کارگری استان سمنان به این اتوبوس‌ها سپرده می‌شود که مانند مقوا با یک واژگونی از وسط تا می‌شوند.

تصویر اتوبوس واژگون شده در فضای مجازی هم جنجال زیادی به پا کرد اتوبوسی که هیچکدام از چهار ستون اصلی اش دوام و طاقتی نیاورده‌اند و این امر به جان باختن سه کارگر و مصدومیت بیش از ۲۰ نفر دیگر انجامید که برخی شأن هنوز در بیمارستان بستری هستند و با حوادث ترومایی که برایشان پیش آمده ممکن است روزها در بستر بیماری باشند به جای اینکه در کارخانه پشت دستگاه‌هایشان به تولید بپردازند.

چه کسی دستور را داده است؟

چه کسی دستور حمل و نقل کارگران با این نوع اتوبوس‌ها را صادر کرده است؟ این سوالی است که البته دستگاه قضائی استان سمنان هم به آن ورود کرده است. رئیس دادگستری کل استان سمنان با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارگران در مهدیشهر با سه فوتی، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در این حادثه احضار شدند.

محمدجعفر عبداللهی در جریان عیادت سه ساعته و شبانه از مصدومان سانحه واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارگران یک واحد صنعتی در جاده سمنان-مهدیشهر، افزود: سازمان اتوبوس‌رانی به علت به‌کارگیری وسیله نقلیه ناایمن و راننده اتوبوس نیز به علت ناتوانی در کنترل خودرو مقصر شناخته شدند.

وی تاکید کرد: احضار شبانه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در این حادثه انجام و از آنجایی که اتوبوس‌های شهری، مجوز تردد بین‌شهری را ندارند با مقصران مطابق با موازین برخورد قانونی خواهد شد.

ورود دستگاه قضائی

رئیس کل دادگستری استان سمنان به سرعت عمل اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و پلیس راه سمنان برای رسیدگی به حال حادثه‌دیدگان اشاره و خاطرنشان کرد: به دفعات در بازدیدهای مختلف از واحدهای صنعتی و جلسات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در استان سمنان، حفظ جان و ایمنی کارگران زحمت‌کش مورد تاکید قرار گرفته است و دستگاه قضائی استان سمنان با مسببان این گونه حوادث برخورد بازدارنده را در دستور کار دارد.

عبداللهی با همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان این حادثه گفت: به محض وقوع حادثه به مسؤولان قضائی مرکز استان و شهرستان مهدیشهر دستور داده شد، ضمن حضور در محل وقوع حادثه ابعاد سانحه شامل مجوز تردد اتوبوس، ایمنی وسیله نقلیه، سلامت روحی و روانی راننده، توانایی کنترل اتوبوس توسط راننده و رعایت سرعت مجاز، بررسی و نتایج حاصله گزارش شود.

وی ادامه داد: نظریه اولیه پلیس راه استان سمنان حکایت از آن دارد که راننده و سازمان اتوبوس‌رانی مربوطه هرکدام به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته شدند که نظریه افسر کارشناس قابل اعتراض است.

مجوز داشتیم!

حالا اما سازمان اتوبوس رانی سمنان هم به این حادثه واکنش نشان داده تا ابعاد دیگری از این ماجرا روشن شود. مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان اعلام کرده که اتوبوس مذکور برای تردد در محور سمنان – مهدیشهر مجوز قانونی داشته است.

سعید اسماعیل پور با اشاره به مصوبه شورای ترافیک استان سمنان بیان کرد: شورای ترافیک شهرستان سمنان سال ۹۵ مصوب کرد که در راستای آئین‌نامه موارد معاف از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مدیرعامل وقت سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری سمنان برای اخذ مجوز تردد اتوبوس درون‌شهری در خارج از شهر و خصوصاً شهرک‌های صنعتی شهمیرزاد تقاضایی داده و مورد تأیید قرار می‌گیرد، ابراز کرد: در همان نشست مصوب شده که اتوبوس‌رانی شهرداری سمنان خدمت‌رسانی لازم را به شهرک صنعتی شهمیرزاد ارائه کند.

مصوبه قانونی تردد در بیرون شهر

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی سمنان با بیان اینکه تردد اتوبوس‌های سازمان در محور سمنان- مهدیشهر یا همان شهرک صنعتی شهمیرزاد دارای مصوبه قانونی است، تاکید کرد: این روزها بحث‌هایی مطرح می‌شود که تردد این اتوبوس خارج از شهر غیرمجاز بوده در صورتی که این طور نیست و اتوبوس مذکور مصوبه قانونی لازم را داشته و غیرمجاز به شمار نمی‌آید.

اسماعیل پور با بیان اینکه البته این مصوبه منوط به بیمه شدن اتوبوس است، تاکید کرد: این اتوبوس و همه ۴۱ نفر سرنشین آن بیمه کامل بوده‌اند همچنین اتوبوس معاینه فنی را نیز تا بهمن ماه سال جاری داشته است.

در حالی این موضوع از سوی شهرداری سمنان مطرح شده که دادگستری عقیده دارد می‌بایست بررسی بیشتری بر روی این موضوع صورت گیرد از سوی دیگر مردم و افکار عمومی استان سمنان نمی‌گویند که آیا این اتوبوس مجوز تردد داشته یا خیر بلکه عقیده دارند این نوع اتوبوس شرکت واحد برای ترددهای برون شهری اصلاً مناسب نیست چرا که ایمنی کافی را ندارد.

در استانی که خود بزرگترین تولید کننده اتوبوس و مینی‌بوس و میدل باس است چرا باید تردد اتوبوس‌هایی که مانند کاغذ مقوایی خم می‌شوند، جان چندین کارگر را بگیرد؟ این سوالی است که مردم امیدوار هستند جواب آن توسط مسؤولان بیان شود. از طرف دیگر برخی عقیده دارند که تحریم‌ها و همچنین مشکلات اقتصادی سبب شده تا کارخانه‌ها نتوانند هزینه‌های اتوبوس‌های برون شهری را بپردازند و در نتیجه کارگران هستند که باید با جان شأن تاوان این ضعف را بدهند.