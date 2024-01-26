به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جوآن دونوگو» قاضی دادگاه لاهه در جلسه صدور حکم درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره وقوع نسل کشی در غزه، تاکید کرد: ما به شدت درباره ادامه کشته شدن غیرنظامیان در نوار غزه نگران هستیم.

وی افزود: دادگاه نمی‌تواند درخواست اسرائیل در زمینه عدم بررسی شکایت مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی را قبول کند.

وی تاکید کرد: دادگاه اختیارات لازم برای صدور حکم درباره موضوع ارتکاب نسل کشی از سوی اسرائیل را دارد.

جوآن دونوگو افزود: ما موضوع نسل‌کشی مطرح شده علیه اسرائیل را رد نمی‌کنیم. گزارش‌های بین‌المللی تاکید دارد که غزه به مکانی برای مرگ و ناامیدی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: دادگاه درباره وقوع نسل کشی و یا عدم آن (از سوی اسرائیل) در شرایط کنونی تصمیمی نگرفته است اما درباره امکان وقوع نسل کشی تصمیم گیری خواهد کرد.

وی افزود: ما حق فلسطینیان در غزه برای مصون ماندن از اقدامات نسل کشی را مورد تأیید قرار می‌دهیم.

قاضی دادگاه لاهه افزود: اسرائیل باید تدابیری در زمینه عدم وقوع جنایت کشتار علیه یک گروه انسانی و یا آسیب رساندن شدید به آنها را اجرایی کند.

وی افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که آسیبی که به غیر نظامیان در نوار غزه وارد شده، در سطح جنایت جنگی است.

جوآن دونوگو تاکید کرد: براساس حکم دادگاه لاهه، اسرائیل باید تدابیر قانونی بین المللی را به اجرا گذاشته و فوراً از عدم ارتکاب موارد نقض کننده (حقوق بشر) از سوی ارتش اسرائیل اطمینان حاصل کند.

وی افزود: اسرائیل باید همه تدابیر لازم برای منع ترغیب مستقیم به نسل کشی (در غزه) را اجرایی کند.

قاضی دادگاه لاهه تاکید کرد: اسرائیل باید نیازهای انسانی لازم برای نوار غزه را به طور فوری تامین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اسرائیل باید از هر گونه اقدامی در راستای کشتار، تجاوز و ویرانی علیه ساکنان نوار غزه اجتناب کند.

به گزارش خبرنگار الجزیره، دادگاه لاهه تقریبا درباره همه مواردی که علیه رژیم صهیونیستی در شکایت آفریقای جنوبی مطرح شده بود، ابراز نظر کرده است و تنها به موضوع لزوم برقراری آتش بس فوری در نوار غزه ورود نکرده است.



یک کارشناس حقوقی نیز در گفتگو با الجزیره، تصمیمات دادگاه لاهه را پیروزی ملت فلسطین خطاب کرد و در عین حال به لزوم اجرای تدابیر بازدارنده بیشتر علیه رژیم صهیونیستی در زمینه عدم ارتکاب جنایات جنگی بیشتر در غزه تاکید کرد.