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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

با مصوبه مجلس؛

بودجه قوه قضاییه برای سال آینده تعیین شد

بودجه قوه قضاییه برای سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه کل کشور، بودجه دستگاه قضا برای سال آینده را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب جز ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی ۱- دولت مکلف است:

۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم بودجه تعیین و ارائه نماید.

گفتنی است، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این مصوبه، گفت: با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صداوسیما و قوه قضائیه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۴ لایحه که نمایندگان آن را به تصویب رساندند، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید.

منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

کد مطلب 6005552
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
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      در حکومت دینی، هیچ نهادی مستقل نیست و قوه قضائیه با عملکرد کاملا سیاسی بعنوان ابزار قدرتمند حکومت تندروها، ناقض عدالت و قانون اساسی و ارمانهای انقلاب است. جرائم به دو بخش سیاسی و غیرسیاسی تقیسم میشوند و قوه قضائیه در جرائم سیاسی با سرعت و شدت و ظالمانه، اما با جرائمی مانند سرقت و اختلاس و قانون شکن

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