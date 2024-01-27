به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پاره‌های آتش» نوشته‌ ساموئل بکت و ترجمه علی باش به طراحی و کارگردانی آرش رحمانی به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این اثر عبارتند از:

تهیه‌کنندگان: سهیل برخورداری و دانیال عباسی، مجری طرح: محمد نیازی، مدیر برنامه‌ریزی: بهنام اشرفی، طراح پوستر: راشین قهرمانی.

آرش رحمانی کارگردان این نمایش در چرایی انتخاب این اثر برای اجرا نوشته است: «بکت عمیقا وحشت‌های اجتماعی و سودمندی‌ کوتاه‌مدت بشر از جنایت‌های فردی و جمعی را درک کرده و پیش‌گویانه تصویر دنیایی پر از فقر و نکبت و محرومیت را در سر پرورانده است. او حتی به انقراض حیات روی زمین اندیشیده و آن را پیش‌بینی کرده است. «بکت» نتیجه و عواقب چنین رویکردهایی را لزوماً نه با جنبه‌های تراژیکش، بلکه بیشتر به‌عنوان گریزی از فاجعه‌ فلاکت‌بار وجود آگاهانه و پایان دادن به ظلم و ستم انسان به قلم کشیده است. شخصیت‌های «بکت» همیشه خواهان رهایی هستند. همان‌گونه که راوی (نام‌ناپذیر) آخرین قسمت از تریلوژی شاخصش بارها عنوان می‌کند که «من بیرون نیستم، من درون چیزی هستم، در محبس این ظلمت بی‌انتها، نوری ضعیف و کورسویی تابیده از استخوان می‌بینم، یک زندان بزرگ، و داخلش یک زندانی». رهایی از رنجی بی‌منتها که این موهبت فقط با متولد نشدن به وجود می‌آید.»

اطلاعات تکمیلی در خصوص گروه بازیگران و گروه اجرایی این اثر به زودی اعلام می‌شود.