اجراخوانی «سمفونی درون بطری» در پردیس تئاتر شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی این رویداد، برنامه «شنبهها با اجراخوانی» به کارگردانی احمد داودی از شنبه ۲۸ بهمن با اجراخوانی نمایشنامه «سمفونی درون بطری»، در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد آغاز میشود. تهیهکننده این اجراخوانیها را امیرحسین بصیر بر عهده دارد.
اجراخوانیهای شنبه، کاری از گروه تئاتر «مهراز» به سرپرستی امیرحسین بصیر است که سالها در هنرهای نمایشی فعالیت داشته است.
در خلاصهداستان این اجراخوانی آمده است: «در گذرگاه مرزی، تعداد زیادی اتومبیل برای ورود به ایالات متحده صف کشیدهاند که ناگهان رادیو اعلام میکند پاسگاه مرزی به دلایلی مسدود شده است.»
زهره بختیاری، پویا حاجیرضا، شقایق خاکیپور، مینا دلشاد، لیلا رسولی، پوریا سلطانزاده، داود سلیمانی، صدف فتحی، پویا فراهانی،کیمیا فلاحی، جاهد قربانی و امیرمحسن کوهگره، بازیگرانی هستند که در این اجراخوانی ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل گروه اجرایی عبارتند از: گروه موسیقی: گیتار الکتریک: پیمان دهرویه، پرکاشن: بنیامین حیدری، ترانهسرا: احمد داودی، دستیار کارگردان: میثم خوانینی، برنامهریز: آیناز شجری، منشی صحنه: راحیل گودرزی، طراح پوستر: امیرحسین بصیر.
سری برنامههای «شنبهها با اجراخوانی» با دراماتورژی و کارگردانی احمد داودی و تهیهکنندگی امیرحسین بصیر، از ۲۸ بهمن تا ۱۹ اسفند، هر هفته شنبهها ساعت ۲۱ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
علاقهمندان به تماشای این اجراخوانیها، برای رزرو بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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