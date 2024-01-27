به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز سرلکی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید اداره ابلاغ دادگستری تهران معرفی شد.

قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ابلاغ دادگستری تهران ضمن تسلیت وفات حضرت زینب (س) بیان کرد: واحد ابلاغ و ابلاغ اوراق قضائی جزو مهم و ضروری در سیستم قضائی هر کشور است، چون از طریق فرایند ابلاغ، اصحاب پرونده از فرایند دادرسی اطلاع پیدا می‌کنند. مقوله ابلاغ اوراق قضائی به جهت ارتباط بین قوه قضائیه و شهروندان بسیار حیاتی و واجد اهمیت است.

وی گفت: ابلاغ اوراق قضائی پل ارتباطی بین مردم، اصحاب پرونده و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی است که در همین راستا و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران و پیگیری و تلاش‌های مدیران قضائی و اداری با همه کاستی‌ها و مشکلات در حوزه ابلاغ الکترونیک پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم به طوری که به‌صورت نسبی می‌توان گفت، بخش عمده ابلاغ اوراق قضائی هم اکنون به‌صورت الکترونیکی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به نکاتی راجع به اهمیت و ضرورت مقوله ابلاغ خطاب به رئیس جدید این اداره گفت: اگر ابلاغ اوراق قضائی به درستی و به نحو صحیح و طبق مقررات قانونی خود انجام شود اعتماد به دستگاه قضائی بیشتر خواهد شد و نشانگر شفافیت عملکرد دستگاه قضائی خواهد بود، چون هرگونه ابلاغ دارای آثار و ضمانت اجرایی خاص خود می‌باشد و اگر مردم آگاهی و اطلاع به موقع از دعاوی خود داشته باشند موجب رضایت و رفع ابهامات از سرنوشت پرونده است.

وی در ادامه بیان کرد: ابلاغ اوراق قضائی طبق مقررات قانونی ضمن تسریع در رسیدگی و تسهیل اجرای احکام قضائی به طرفین پرونده این اطمینان را می‌دهد که اطلاعات مورد نیاز مرتبط با پرونده در دسترس آن‌ها است و ابهاماتی که در ذهن طرفین پرونده است با ابلاغ صحیح مرتفع خواهد شد.

قربانی گفت: در سایه ابلاغ اوراق قضائی وفق مقررات، حقوق شهروندی در محاکم تضمین می‌شود و شهروندان این اطمینان را به دست می‌آورند که فرصت دفاع دارند و می‌توانند دفاع مؤثری را در محکمه یا مراجع قضائی داشته باشند.

وی بیان کرد: مدیریت و پرسنل اداره ابلاغ باید ضمن آگاهی کامل نسبت به قوانین مربوطه، تمامی مأمورین را نیز نسبت به قوانین و مقررات آگاه کرده و بر عملکرد آن‌ها نظارت و بازرسی داشته باشند.

در این آئین با حضور رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اهدای لوح از زحمات ارزشمند مهدی سردار زاده که به افتخار درجه بازنشستگی نائل شدند، تقدیر به عمل آمد و فریبرز سرلکی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید اداره ابلاغ دادگستری شهر تهران معرفی شد.