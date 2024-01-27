تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی آذربایجان شرقی باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در پی بارش سنگین برف چهارم و پنجم بهمن راه ارتباطی ۸۰۰ روستای استان بسته شده بود، اعلام کرد: راهداران تلاش می‌کنند راه تمام روستاهای استان را تا اواخر امروز بازگشایی کنند.

وی اظهار کرد: این روستاها بیشتر در مناطق کوهستانی شهرستان‌های اهر، بستان آباد و میانه واقع هستند و هم اکنون گروه‌های برف روب و نمک پاش راهداری این شهرستان‌ها در حال بازگشایی مسیر این روستاها هستند.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هم اکنون تمامی راه‌های شریانی، اصلی، فرعی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد، گفت: دیروز برای بازگشایی راه ارتباطی ۱۳۹ روستای استان، یک هزار و ۱۳۹ کیلومتر-باند برف روبی، نمک و شن پاشی شد.

رسول زاده، ادامه داد: در عملیات زمستانی روز گذشته حدود ۲۳۵ تن مخلوط نمک و شن استفاده شده و راهداران در مسیرهای مختلف استان به هشت خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

وی با اشاره به پیش بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر شروع دوباره بارش برف از امروز در استان، از رانندگان و مسافران خواست در صورت عدم ضرورت از رفتن به مناطق کوهستانی و برفگیر خودداری و در صورت ضرورت خودرو خود را به تجهیزات و پوشاک زمستانی مجهز کنند.

رسول زاده، یادآور شد: رانندگان و مسافران قبل از انجام سفر از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که ۲۴ ساعته پاسخگوست، در خصوص وضع راه‌ها و شرایط آب و هوایی اطلاعات کسب و از اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir نیز برای آگاهی از وضع آب و هوایی جاده‌ها استفاده کنند.