۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

فرمانده انتظامی شاهرود:

۲۳ خودرو و موتور سیکلت متخلف در شاهرود توقیف شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از توقیف ۲۳ خودرو و موتورسیکلت که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده بودند، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کلانتری ۱۱ شاهرود با بیان اینکه ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مزاحم در این شهرستان توقیف شدند، تاکید کرد: طرح برخورد با مراحمان مردم در شاهرود اجرایی شده و توقیف‌های مذکور در قالب اجرای این طرح صورت گرفته است.

وی اجرای طرح مقابله با مزاحمت برای مردم را مطالبه آحاد جامعه در شهرستان شاهرود دانست و تاکید کرد: خودرو و موتورسیکلت‌های مزاحم و متخلف در پارک‌ها و معابر این شهرستان مورد برخورد قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه ۱۵ دستگاه خودروی مزاحم و متخلف به همراه هشت موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند، تاکید کرد: این خودرو و موتور سیکلت ها در سطح پارک‌ها و معابر شهری با انجام حرکات نمایشی برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده بودند.

شائینی همچنین از عزم جدی پلیس برای برخورد با مزاحمان مردم خبر داد و بیان کرد: پلیس قاطعانه با افرادی که بخواهند در آرامش مردم خلل وارد کنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی افزود: مردم می‌توانند موارد مشاهده شده از مزاحمت را با ۱۱۰ در میان بگذارند تا مأموران ما به آنها رسیدگی کنند.

    • محمدعلی IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      ضمن تشکّر و قدردانی از زحمات نیروی انتظامی ، خواستار نظارت بیشتر و دقیق تر بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان هستم.

