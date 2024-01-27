به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه طی بیانیهای اعلام کرد که جامعه بینالمللی باید درخواست ها برای توقف کشتارعمدی غیرنظامیانی که در غزه از گرسنگی توسط رژیم صهیونسیتی جان خود را از دست میدهند، در نظر بگیرد.
در این بیانیه آمده است ارتش رژیم اسراییل به سوی فلسطینی هایی که در نوار غزه و مناطق شمالی این نوار منتظر کمکهای بشردوستانه بودند، تیراندازی کرد که منجر به شهادت ۲۰ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.
در بیانیه مذکور این جنایت هولناک اشغالگران قدس محکوم و تاکید شد: محدودیت ورود و توزیع کمکهای بشردوستانه به غزه از سوی اسراییل بخشی از راهبرد آن برای گرسنگی و وحشت غیرنظامیان است.
به گزارش آناتولی، بحران انسانی مردم فلسطین که در نتیجه قحطی ناشی از تجاوز صهیونیست های اشغالگر در نوار غزه با آن مواجه شدهاند، عواقب ناگواری داشته است و جامعه و نهادهای بینالمللی همچنان به درخواستها مبنی بر جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در غزه بی توجه هستند، بحرانی که جان فلسطینیها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
ارتش رژیم صهیونسیتی عمدا از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه استفاده کرده و این کار را با ممانعت از رسیدن کمکها به این مناطق و همچنین کشتار مردمی که منتظر کمک هستند، انجام داده است. کمکهای ارسالی به منطقه بسیار محدود است. این اقدامات بخشی از نسلکشی مداوم صهیونیست های اشغالگر علیه مردم نوار غزه است.
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