  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰

سازمان دیده‌ بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه:

جامعه بین‌المللی باید از کشتار عمدی غیرنظامیان در غزه جلوگیری کند

جامعه بین‌المللی باید از کشتار عمدی غیرنظامیان در غزه جلوگیری کند

سازمان دیده‌ بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که جامعه بین‌المللی باید از کشتار عمدی غیرنظامیان گرسنه در غزه از سوی رژیم صهیونسیتی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان دیده‌ بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه بین‌المللی باید درخواست ها برای توقف کشتارعمدی غیرنظامیانی که در غزه از گرسنگی توسط رژیم صهیونسیتی جان خود را از دست می‌دهند، در نظر بگیرد.

در این بیانیه آمده است ارتش رژیم اسراییل به سوی فلسطینی‌ هایی که در نوار غزه و مناطق شمالی این نوار منتظر کمک‌های بشردوستانه بودند، تیراندازی کرد که منجر به شهادت ۲۰ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

در بیانیه مذکور این جنایت هولناک اشغالگران قدس محکوم و تاکید شد: محدودیت ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه به غزه از سوی اسراییل بخشی از راهبرد آن برای گرسنگی و وحشت غیرنظامیان است.

به گزارش آناتولی، بحران انسانی مردم فلسطین که در نتیجه قحطی ناشی از تجاوز صهیونیست های اشغالگر در نوار غزه با آن مواجه شده‌اند، عواقب ناگواری داشته است و جامعه و نهادهای بین‌المللی همچنان به درخواست‌ها مبنی بر جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در غزه بی توجه هستند، بحرانی که جان فلسطینی‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است.

ارتش رژیم صهیونسیتی عمدا از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه استفاده کرده و این کار را با ممانعت از رسیدن کمک‌ها به این مناطق و همچنین کشتار مردمی که منتظر کمک هستند، انجام داده است. کمک‌های ارسالی به منطقه بسیار محدود است. این اقدامات بخشی از نسل‌کشی مداوم صهیونیست های اشغالگر علیه مردم نوار غزه است.

کد مطلب 6006329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      دنیایی که سازمان مللش کاره ای نیست،بایداسمش را گذاشت جنگل،پس ای مسلمانان حال که ما دردنیایی زندگی میکنیم،که هرکه قدرت داردزورمیگوید،پس بیاییم خودمان رابیشتروبیشترقوی کنبم،ازتکیه برقدرتهای پوشالی دست برداریم،وروی پای خودبایستیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها