به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت لبنان شامگاه امروز شنبه حمله‌های سنگین موشکی به مواضع نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی انجام داد و آژیر خطر در منطقه اشغالی الجلیل به صدا درآمده است.

رسانه‌های عبری زبان از حمله موشکی از جنوب لبنان به منطقه الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

برخی منابع اعلام کردند که حداقل ۱۰ موشک به سمت الجلیل علیا شلیک شده و صدای انفجارهای مهیبی در این منطقه شنیده شده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های مرتبط با حزب‌الله لبنان نیز در گزارشی اعلام کردند که «مجاهدین مقاومت اسلامی در حمایت از مردم استوار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت دلیرانه و شرافتمندانه‌شان، شامگاه شنبه مواضع صهیونیست‌ها در منطقه الجلیل علیا را با موشک مستقیماً مورد اصابت قرار دادند.»

شبکه خبری المیادین نیز شامگاه شنبه در خبری از موشک باران منطقه الجلیل علیا از سوی مقاومت اسلامی لبنان خبر داد.

'گفتنی است حزب‌الله لبنان از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی از سوی مقاومت فلسطین، هر روز حملاتی را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی انجام می‌دهد.