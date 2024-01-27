خداکرم ایزدپناه در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سفیدپوشان بندر عامری اظهار داشت: با تمهیدات و برنامه ریزی خوب باشگاه، اردوی خوبی در تهران داشتیم و تمرینات منظم با درایت کادر فنی و انجام ۲ بازی تدارکاتی، تیم را به شرایط آرمانی خیلی نزدیک کرده است.

قائم مقام و مدیر تیم شاهین بندرعامری افزود: در نقل و انتقالات نیم فصل با نظر کادر فنی ۶بازیکن از لیست تیم خارج و هفت بازیکن جذب شدند و پیگیری برای سه بازیکن دیگر هم ادامه دارد.

مدیر تیم شاهین بندر عامری عنوان کرد: از مالک و مدیریت باشگاه تشکر ویژه ای داریم که شرایط مناسبی برای آماده سازی تیم مهیا کرد و در بحث پرداختی‌ها نیز تا کنون ۵۰ درصد قرارداد بازیکن نیز پرداخت شده است.

وی گفت: مجموعه اجرایی و مدیریتی باشگاه و همچنین کادر فنی و بازیکنان مصمم و با انگیزه در حال تلاش برای آغاز موفقیت آمیز دور برگشت رقابت‌ها هستند و امیدوارم روز پنجشنبه با حمایت هواداران پرشور متعصب شاهین بندر عامری یک پیروزی شیرین را به فوتبال استان هدیه کنیم.