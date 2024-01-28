به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: بزرگراه شهید چمران در مقطع زیر پل بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال، امشب از حدود ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۰۵:۳۰ بامداد روز بعد به دلیل فعالیت عمرانی (نصب عرشه پل غیر همسطح) مسدود می‌شود.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین این محور (بزرگراه کردستان و خیابان شیخ بهایی در مسیر جنوب به شمال و بزرگراه‌های شیخ فضل ا.. و یادگار امام (ره) در مسیر شمال به جنوب) استفاده کنند.