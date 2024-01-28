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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۴

سرهنگ زینی وند:

بزرگراه شهید چمران امشب مسدود می‌شود

بزرگراه شهید چمران امشب مسدود می‌شود

رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از مسدود شدن بزرگراه شهید چمران طی امشب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: بزرگراه شهید چمران در مقطع زیر پل بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال، امشب از حدود ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۰۵:۳۰ بامداد روز بعد به دلیل فعالیت عمرانی (نصب عرشه پل غیر همسطح) مسدود می‌شود.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین این محور (بزرگراه کردستان و خیابان شیخ بهایی در مسیر جنوب به شمال و بزرگراه‌های شیخ فضل ا.. و یادگار امام (ره) در مسیر شمال به جنوب) استفاده کنند.

کد مطلب 6006520

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