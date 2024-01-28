به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همزمان با صد و چهاردهمین روز جنگ ضد نوار غزه مجموعه‌ای از اهداف غیرنظامی را در منطقه تل الهوی واقع در جنوب غربی شهر غزه موشک باران کردند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی همچنین مناطقی از بخش غربی شهر غزه را نیز هدف حمله‌های هوایی خود قرار دادند.

رسانه‌های فلسطینی همچنین گزارش دادند که توپخانه‌ها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اواخر دیشب نیز بخش‌هایی از شمال نوار را غزه هدف حمله‌های هوایی خود قرار دادند. هنوز آمار دقیق از شهدای حمله‌های دیشب رژیم صهیونیستی به نوار غزه منتشر نشده است.

خبرگزاری شهاب نیز گزارش داد که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شرق منطقه الفخاری در خان یونس یورش برده و راکت‌هایی را به سمت اطراف بیمارستان اروپایی و اردوگاه آوارگان فلسطینی شلیک کردند.

همچنین وزارت بهداشت غزه نسبت به پایان دارو در مجتمع پزشکی ناصر واقع در شهر خان یونس که در نتیجه ششمین روز از محاصره تحمیل شده رژیم صهیونیستی ضد این بیمارستان جان بیماران و کادر پزشکی آن را تهدید می‌کند، هشدار داد.

در همین رابطه دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه دیشب با صدور بیانیه کوتاهی اعلام کرد که شمار خبرنگاران به شهادت رسیده توسط ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز نظامی آن به این باریکه در هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، به ۱۲۰ تن افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است: شمار شهدای خبرنگار از زمان آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه به دنبال شهادت همکار ما «ایاد احمد الرواغ»، گوینده و مجری برنامه در رادیو الاقصی (محلی) به دست خیانتکاران اشغالگران در اردوگاه «النصیرات» در وسط نوار، به ۱۲۰ تن افزایش پیدا کرد.