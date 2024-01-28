به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اوکراین از کشف فساد در خرید تسلیحات نظامی به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار خبر داده‌اند.

یک مقام اطلاعاتی اوکراین در اینباره گفته است که پنج نفر از افراد ارشد در وزارت دفاع و یک تأمین کننده تسلیحات تحت بازجویی هستند.

طبق گزارش سازمان اطلاعات اوکراین مقامات دفاعی این کشور قراردادی برای خرید ۱۰۰۰۰۰ گلوله خمپاره در اوت ۲۰۲۲ امضا کرده‌اند. پرداخت از قبل انجام شده و مقداری وجوه به خارج منتقل شده است، اما هیچ تسلیحی در ازای این پرداخت به اوکراین وارد نشده است.

به گفته مقامات اوکراینی تا کنون فساد یک مانع بزرگ در تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است.

در همین باره سازمان اطلاعات اوکراین اعلام کرد که طی یک سری تحقیق از مقامات وزارت دفاع و مدیران تأمین کننده تسلیحات فساد بسیار بزرگ در بخش تأمین تسلیحات و بودجه نظامی را افشا کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «بر اساس تحقیقات انجام شده، مقامات عالی‌رتبه سابق و فعلی وزارت دفاع و رؤسای شرکت‌های وابسته در این اختلاس دست دارند.»

سازمان اطلاعات اوکراین همچنین اعلام کرد علیرغم اینکه قرارداد گلوله‌ها شش ماه پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین توافق شده است، «هیچ گلوله توپخانه‌ای» ارسال نشده است.

به گفته این سازمان یکی از مظنونان هنگام تلاش برای ترک اوکراین بازداشت شد و در حال حاضر در بازداشت است. دادستان کل اوکراین نیز در اینباره گفته است که وجوه مسروقه کشف و ضبط شده و به بودجه دفاعی بازگردانده می‌شود.