ایران باید به «قطب انرژی در منطقه» تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیسجمهور راهکارهای توسعه نیروگاهها و کاهش ناترازی برق در کشور مورد بررسی قرار گرفت و برنامهریزی لازم جهت تولید ۳۰ هزار مگاوات برق، احداث نیروگاه در مناطق دارای اولویت و تکمیل نیروگاههای نیمه تمام انجام شد.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه توسعه صادراتمحور نیروگاههای برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی ضمن تلاش برای تأمین برق مورد نیاز مصارف مختلف در داخل کشور باید هدفگذاری و چشماندازی دقیق برای احداث و توسعه نیروگاههای تولید برق با رویکرد صادرات به کشورهای همسایه نیز داشته باشند.
مخبر همچنین با تاکید بر پیگیری مجدانه برنامه تولید ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور گفت: باید موانع اجرایی احداث این نیروگاهها از جمله واگذاری زمین و صدور مجوزها رفع و در بهرهبرداری تسریع شود.
وی همچنین برنامهریزی برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه به دانش فنی و تخصص موجود، باید از همه ظرفیتهای کشور اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و هستهای برای تولید برق استفاده و ایران به قطب انرژی در منطقه تبدیل شود تا بتوانیم علاوه بر تأمین نیاز داخل، صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز توسعه دهیم.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از اقدامات صورتگرفته در دولت سیزدهم در راستای رفع ناترازی برق ارائه کرد و به تشریح عملکرد این وزارتخانه برای توسعه ظرفیت برق کشور در دو سال اخیر پرداخت و گفت: برنامه دولت برای توسعه نیروگاهها در میان مدت، افزایش حداقل ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید شامل نیروگاههای حرارتی، سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر هر کدام به میزان ۱۰ هزار مگاوات است.
بر اساس این گزارش، در دهه ۹۰ شمسی سالانه بهطور متوسط کمتر از ۲ هزار مگاوات نیروگاه به بهرهبرداری رسیده است که در دولت سیزدهم و در دو سال اخیر این عدد سالانه به بیش از ۴ هزار مگاوات افزایش یافته است.
در ادامه این جلسه گزارشی در خصوص احداث واحدهای بخار و ارتقای واحدهای گازی و چالش ناترازی سوخت ارائه و اعلام شد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۳ واحد بخار به ظرفیت ۲۱۶۳ مگاوات به بهرهبرداری رسیده که سالانه باعث ۳,۲ میلیارد متر مکعب صرفهجویی در مصرف سوخت میشود.
همچنین در این گزارش اعلام شد که احداث و اجرای کامل پروژههای واحدهای بخار و ارتقای واحدهای گازی، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب یعنی بیش از تولید یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
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