اجرای طرح ملی حکاک در هرمزگان برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل رئوفی با بیان اینکه طرح ملی حکاک با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی، بیستم هر ماه در قالب مانور های عملیاتی در سراسر کشور اجرا می شود، اظهار کرد: یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ، چهارمین مانور حفظ کاربری اراضی کشاورزی موسوم به طرح حکاک را در چندین منطقه از شهرستان بندرخمیر برگزار کرد که این عملیات با هدف بازگرداندن اراضی کشاورزی به حالت اولیه و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز انجام شد.

رئوفی در خصوص جزئیات این رزمایش اعلام کرد: در این عملیات، ۱۳ قطعه زمین کشاورزی که با اقدامات غیرقانونی نظیر دیوارکشی، پی‌کنی و سنگ‌چینی تغییر کاربری یافته بودند، با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی به حالت نخستین بازگردانده شدند. وی همچنین تصریح کرد که در جریان این مانور، ۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و اقدامات قضایی لازم در خصوص آن‌ها صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، افزود: زمین‌های کشاورزی سرمایه ملی هستند و هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی، زنجیره تولید و اشتغال در روستاها را مختل می‌کند.

وی تاکید کرد: این مانور علاوه بر جنبه اجرایی، با رویکرد فرهنگ‌سازی، ارائه اطلاعات و توزیع بروشور، به دنبال مطلع ساختن جامعه از مضرات تخریب اراضی است.

رئوفی بیان کرد: در راستای نظارت بر زنجیره معاملات، یک واحد صنفی مشاور املاک که در زمینه خرید و فروش زمین‌های کشاورزی فعالیت می‌کرد، مورد بازدید قرار گرفت.

سرهنگ رئوفی از شهروندان خواست برای حفظ حقوق نسل‌های آینده، در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، از طریق سامانه ۱۳۱، کانال همیاران زمین سبز در پیام‌رسان بله یا مراجعه حضوری با یگان حفاظت همکاری کنند.

وی در پایان عنوان کرد: این عملیات با حضور نمایندگان قضایی، انتظامی، شهرداری و منابع طبیعی و با به‌کارگیری ۲۲ نیروی عملیاتی و ۷ دستگاه خودروی تخصصی و کمکی انجام پذیرفت.