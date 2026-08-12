آغاز توزیع کارت کنکور ۱۴۰۵ از ۲۶ مرداد/ اعلام نحوه رفع نقص کارت

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد. اطلاعات مربوط به عناوین دروس و دفترچه‌های سؤالات در هر گروه آزمایشی در راهنمای شرکت در آزمون که همراه با کارت ورود به جلسه در تارنمای سازمان سنجش قابل دسترسی است، ارائه شده است.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، آزمون گروه‌ های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.

نحوه‌ و زمان پرینت راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه تا روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع آزمون سراسری (مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.

متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. افرادی که در ۲ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند (یک گروه آزمایشی اصلی «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه های آزمایشی هنر یا زبان های خارجی) دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند. متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

یادآوری (۱): با توجه به اینکه روش ورود به سامانه جامع آزمون سراسری و کارپوشه متقاضیان از طریق وارد کردن کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور و سپس دریافت کد تأیید ارسالی توسط سامانه به شماره تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام است، ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه جامع، شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ایجاد حساب کاربری در دسترس باشد.

محل‌ رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع‌نقص کارت شرکت در ‌آزمون متقاضیان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و زبان های ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ انتخابی‌ آنان‌ که‌ در تقاضانامه‌ ثبت نام‌، مشخص‌ کرده‌اند در جدول شماره یک و آدرس محل رفع‌نقص به شرح جدول شماره ۲ که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است، درج شده است.

یادآوری (۲): در این آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و تغییر حوزه امتحانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. لذا از مراجعه به واحدهای رفع‌نقص کارت، برای اصلاح این موارد جداً خودداری شود.

درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام شود:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، شامل: محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم، سه سال محل اخذ مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی، وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده کردید لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای این سازمان (بخش ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

۳- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در موارد به شرح ذیل معترض هستید، ضروری است برای بررسی موضوع در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه کنند:

۱-۳- مغایرت در بندهای جنسیت و معلولیت و یا شدت معلولیت؛

۲-۳- ناخوانا بودن شماره داوطلبی چه به صورت عددی و یا به صورت حروف؛

۳-۳- فاقد عکس بودن کارت شرکت در آزمون و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله عکس اشتباه، فاقد مهر، عدم وضوح و ...؛ در این مورد باید در روز اعلام شده شخصاً با همراه داشتن ۳ قطعه عکس ۴×۳ (در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مراجعه کنید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

۴-۳- برای‌ آن‌دسته‌ از متقاضیانی که‌ یکی‌ از بندهای‌ مربوط به معلولیت را در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ علامت‌گذاری‌ کرده و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تأیید قرار گرفته، در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامت‌گذاری‌ کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و بند معلولیت وی حذف شده است، لازم‌ است‌ در روز اعلام شده، با همراه داشتن گواهی معلولیت که از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده، مراتب‌ را سریعاً به‌ واحد رفع‌نقص‌ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ شود.

چنانچه سهمیه درخواستی متقاضی سهمیه ایثارگران بوده ولی در کارت شرکت در آزمون وی سهمیه مناطق درج شده، لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان، جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای سازمان سنجش (سامانه جامع آزمون سراسری قسمت ویرایش اطلاعات کارت) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سامانه مذکور نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای وی اعمال شود.

ضمناً تأکید می‌شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است، لازم است برای بررسی، پیگیری و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از اقدام به ویرایش) به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند.

یادآوری (۳): متقاضیانی که از سال ۱۴۰۳ و قبل از آن با استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پذیرفته شده‌اند، توجه داشته باشند که سهمیه نهایی آنان پس از انجام بررسی‌های لازم و داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، در زمان اعلام نتایج اولیه بر روی کارنامه قابل مشاهده است.

لزوم پرداخت هزینه آزمون های عملی رشته علوم ورزشی و گروه هنر

متقاضیان هر یک از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در صورت علاقه‌مندی به رشته علوم ورزشی باید نسبت به انتخاب مورد مربوط و پرداخت هزینه آزمون عملی از روز ۲۵ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع آزمون سراسری اقدام کنند. در این مورد توجه به نکات زیر ضروری است:

۱)متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقه‌مندی به این رشته اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی یا علوم‌انسانی و یا علوم‌تجربی آزمون‌ سراسری سال ۱۴۰۵ حاضر باشند.

۲) متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو -معلم توجه داشته باشند که ارزیابی عملی و مهارتی در رشته‌های آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی - تهران توسط وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

متقاضیان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقه‌مندی به رشته های پذیرش با آزمون (فهرست زیر) به منظور شرکت در آزمون عملی، باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته‌های تحصیلی جدول زیر (موارد ۲ الی ۱۳) و پرداخت هزینه آزمون عملی از روز ۲۵ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع آزمون سراسری اقدام کنند. در این مورد توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقه‌مندی به یک رشته یا رشته¬ها اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر در آزمون‌ سراسری سال ۱۴۰۵ حاضر باشند.

۲- متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو -معلم توجه داشته باشند که ارزیابی عملی و مهارتی در رشته‌های آموزش هنر و ارتباط تصویری دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی - تهران توسط وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

رشته های با آزمون شرایط خاص و دارای آزمون عملی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شامل ۱) علوم ورزشی ۲) نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس و گرافیک ۳) طراحی صنعتی ۴) ادبیات نمایشی ۵) مجسمه‌سازی ۶) نوازندگی موسیقی ایرانی: شامل سازهای (۱. تار ۲. سه تار ۳.عود ۴. نی ۵. قانون ۶. قیچک ۷. ‌سنتور ۸.کمانچه) ۷) نوازندگی موسیقی جهانی: شامل سازهای(۱- سازهای بادی چوبی، ۲- سازهای بادی برنجی، ۳- سازهای زهی (ویلن، ویولا، ویلن‌ سل، کنترباس)، ۴- پیانو، ۵- گیتار) ۸ ) آهنگسازی ۹) بازیگری ۱۰) طراحی صحنه ۱۱) نمایش عروسکی ۱۲) عکاسی ۱۳) سینما است.

آن‌دسته از متقاضیان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت می‌پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (هفته آخر شهریور ماه سال ۱۴۰۵) مندرج در تارنمای سازمان سنجش مراجعه کنند.

یادآوری‌های مهم‌

۱- فرآیند برگزاری آزمون صبح ها رأس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی) و بعدازظهرها ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعد از ظهر) آغاز می شود و دربِ حوزه های امتحانی به ترتیب رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دربِ حوزه های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

۲- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته‌ باشد.

تذکرخیلی مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۳- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریمون کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱-۳- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲-۳- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳-۳- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

۴- تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای متقاضیان با توجه به ثبت نام آنها در گروه های آزمایشی به شرح ذیل خواهد بود:

گروه آزمایشی علوم ریاضی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی

گروه آزمایشی علوم انسانی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی علوم تجربی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

گروه آزمایشی هنر: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)

گروه آزمایشی زبان های خارجی: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)

۵- برای اطلاع از تعداد سؤالات و مدت پاسخ‌گویی دفترچه های سؤال هر گروه آزمایشی و همچنین نکات مهم درخصوص پاسخنامه ها، ضرورت دارد «راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ » را که همراه کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه جامع آزمون سراسری قابل دریافت است، به دقت مطالعه شود.

۶- با توجه به اینکه سازمان سنجش در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۲۹ مرداد تا ۵ شهریور بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام شود.

۷- متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه های برگزاری آزمون الزامی است.

مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در راهنمای دریافت کارت آزمون سراسری درج شده است و لازم است داوطلبان آن را مطالعه کنند.