حجت‌الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت پیامبر اکرم(ص) و سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع)، گفت: شخصیت امام مجتبی(ع) جایگاهی برجسته در جهان اسلام و میان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دارد و هم شیعه و هم اهل سنت برای آن حضرت جایگاه والایی قائل هستند.

وی افزود: شیعیان، امام حسن مجتبی(ع) را به عنوان امام دوم شیعیان، جانشین پیامبر اکرم(ص) و شخصیتی معصوم می‌شناسند و کلام ایشان را حجت دانسته و آن حضرت را مرجع فکری، دینی، معنوی و سیاسی خود می‌دانند.

مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: اهل سنت نیز امام حسن مجتبی(ع) را به عنوان نواده بزرگوار پیامبر اکرم(ص) و سبط اکبر ایشان می‌شناسند و آن حضرت را از مصادیق اهل بیت(ع) در آیه تطهیر می‌دانند؛ ضمن اینکه پیامبر اکرم(ص) بارها درباره امام حسن(ع) سفارش کرده و ایشان را پاره تن خود معرفی کرده‌اند.

«کریم اهل بیت»؛ مشهورترین لقب امام حسن(ع)

استوار میمندی با اشاره به شهرت لقب «کریم اهل بیت» برای امام حسن مجتبی(ع) گفت: علت شهرت این لقب، شخصیت کریمانه امام حسن(ع) و نحوه مواجهه ایشان با نیازمندان، فقرا و مستمندان بود.

وی تصریح کرد: در نقل‌های تاریخی آمده است که امام مجتبی(ع) در مواردی تمام مال خود را به نیازمندان بخشیدند، در چند مورد نیمی از اموال خود را در راه خدا بخشیدند و در صدها مورد نیز بخشی از دارایی خود را برای رفع نیاز مردم اختصاص دادند.

مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به نمونه‌ای از رفتار کریمانه امام حسن(ع) بیان کرد: در برخی نقل‌ها آمده است فردی از شام نزد امام مجتبی(ع) آمد و با تندی با ایشان سخن گفت. حضرت از او پرسیدند از کجا آمده‌ای و پس از شنیدن پاسخ، فرمودند اگر گرسنه‌ای بگو تا تو را سیر کنیم و اگر نیاز به لباس داری و برهنه‌ای، به تو لباس می‌پوشانیم.

استوار میمندی ادامه داد: امام حسن(ع) با کرامت با آن فرد برخورد کردند و همین رفتار موجب شد او مجذوب شخصیت اهل بیت(ع) شود و بگوید که پیش از این علی(ع) و فرزندان ایشان مبغوض‌ترین افراد نزد من بودند، اما از امروز محبوب‌ترین افراد هستند.

وی خاطرنشان کرد: این ماجرا نشان‌دهنده عمق کرامت امام مجتبی(ع) در مواجهه با دیگران و تأثیر رفتار کریمانه بر دل‌های انسان‌هاست.

کرامت امام حسن(ع) حتی در مواجهه با فرد جذامی

مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به نمونه دیگری از سیره امام حسن(ع) گفت: در برخی نقل‌ها آمده است که شخصی مبتلا به جذام در گوشه‌ای مشغول خوردن غذا بود و امام مجتبی(ع) هنگام عبور، با دعوت او برای هم‌سفره شدن مواجه شدند.

وی افزود: امام حسن(ع) کریمانه دعوت این فرد را پذیرفتند و با او هم‌سفره شدند؛ رفتاری که نشان می‌دهد کرامت انسانی در سیره اهل بیت(ع) محدود به ظاهر و شرایط افراد نبوده است.

استوار میمندی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه امام حسن مجتبی(ع) به حقوق حیوانات اشاره کرد و گفت: در نقل دیگری آمده است که امام حسن(ع) روزی بر سر سفره با جمعی از اصحاب خود نشسته بودند که حیوانی نزدیک آنان آمد و حضرت بخشی از غذای خود را مقابل آن حیوان قرار دادند تا از آن تناول کند.

وی تأکید کرد: رعایت حقوق انسان‌ها، رعایت حقوق حیوانات و توجه به کرامت انسانی از ویژگی‌های اولیای حق و اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، به ویژه امام حسن مجتبی(ع) است.

مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور در پایان گفت: این ویژگی‌ها باید سرلوحه زندگی همه ما قرار گیرد و سیره کریمانه امام حسن مجتبی(ع) در رفتار اجتماعی و نحوه مواجهه ما با انسان‌ها و حتی سایر موجودات مورد توجه قرار گیرد.