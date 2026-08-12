به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال،سعید فتاحی درباره شایعات مطرحشده پیرامون کاهش یا قطع حمایت هلدینگ از باشگاه استقلال اظهار کرد: متأسفانه در آستانه آغاز فصل جدید، برخی شایعات هدفدار در فضای رسانهای و مجازی مطرح میشود که هیچ ارتباطی با واقعیتهای موجود در باشگاه استقلال ندارد. هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال با قدرت در کنار این باشگاه قرار دارد و حمایتهای خود را مطابق برنامه ادامه میدهد.
وی افزود: بهترین پاسخ به این شایعات، اقدامات عملی است. در شرایطی که تلاش کردیم بازیکنان و اعضای کادر فنی با آرامش کامل و بدون دغدغه مالی وارد فصل جدید شوند، با حمایت و همراهی هلدینگ خلیج فارس، روز دوشنبه ۱۹ مرداد تمامی پیشپرداختهای مربوط به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال پرداخت شد.
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال ادامه داد: این اقدام نشاندهنده عزم جدی و نگاه مسئولانه هلدینگ نسبت به موفقیت استقلال در فصل پیش رو است. طبیعی است که مجموعهای که در آستانه شروع مسابقات چنین حمایت مؤثری از تیم انجام میدهد، برنامه مشخص و اراده محکمی برای پشتیبانی از باشگاه داشته باشد.
فتاحی با تأکید بر تمرکز مجموعه استقلال روی موفقیتهای ورزشی گفت: هواداران استقلال اطمینان داشته باشند که باشگاه با حمایت مالک خود در مسیر آمادهسازی و تقویت تیم حرکت میکند و مجموعه مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان نیز تمام تمرکز خود را روی کسب نتایج مطلوب در فصل جدید گذاشتهاند. مطرح شدن چنین شایعاتی نه تنها تأثیری بر روند کار باشگاه ندارد، بلکه انگیزه همه ما را برای موفقیت بیشتر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملاک قضاوت باید عملکرد و اقدامات واقعی باشد، نه شایعات. حمایتهای هلدینگ خلیج فارس از باشگاه استقلال ادامه دارد و همه ارکان باشگاه با انسجام کامل برای سربلندی استقلال تلاش میکنند.
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