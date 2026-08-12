به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ چهارشنبه شب بین تیمهای پاریسنژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، و استون ویلا، قهرمان لیگ اروپا، در ورزشگاه سالزبورگ اتریش برگزار خواهد شد.
این دیدار چهارشنبه ۲۱ مرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود و نخستین جام فصل جدید فوتبال اروپا را مشخص خواهد کرد.
پاریسنژرمن که فصل گذشته برای نخستین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد، به دنبال دومین قهرمانی متوالی خود در سوپرجام اروپا است.
پاریسیها سال گذشته در دیدار برابر تاتنهام پس از تساوی در وقت قانونی، در ضربات پنالتی به پیروزی رسیدند و جام را بالای سر بردند. شاگردان لوئیس انریکه در صورت پیروزی برابر استون ویلا، به دومین تیم در دوران مدرن تبدیل خواهند شد که دو سال متوالی قهرمان سوپرجام اروپا میشود. پیش از این، رئال مادرید در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به این موفقیت دست یافته بود.
در سوی مقابل، استون ویلا پس از قهرمانی در لیگ اروپا خود را برای این دیدار آماده میکند. نماینده انگلیس در فینال لیگ اروپا با پیروزی برابر فرایبورگ به جام رسید و اکنون به دنبال دومین قهرمانی خود در سوپرجام اروپاست. ویلا پیش از این تنها یک بار و در فصل ۱۹۸۲-۱۹۸۳ موفق به کسب این عنوان شده است.
دو تیم پیش از این تنها در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ با یکدیگر روبهرو شدهاند که پاریسنژرمن در مجموع دو دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید. استون ویلا در بازی برگشت بازگشت قابل توجهی داشت، اما در نهایت نتوانست مانع صعود نماینده فرانسه شود.
پاریسنژرمن در این دیدار میتواند از بازیکنانی مانند خویچا کواراتسخلیا و سنی مایولو استفاده کند و مغنس اکلیوش نیز پس از انتقال از موناکو، یکی از چهرههای جدید این تیم محسوب میشود.
استون ویلا نیز در نقلوانتقالات تابستانی چند بازیکن جدید جذب کرده است. مودو کیبا سیسه، ژوائو گومس و الخاندرو گارناچو از جمله بازیکنانی هستند که میتوانند نخستین بازی رسمی خود را با پیراهن این تیم انجام دهند. یوهان مانزامبی، بازیکن جدید ویلا، به دلیل مصدومیت زانو در این مسابقه غایب خواهد بود.
نکته مهم درباره این مسابقه اینکه در صورت تساوی دو تیم پس از ۹۰ دقیقه، وقت اضافه برگزار نمیشود و برنده در ضربات پنالتی مشخص خواهد شد.
ورزشگاه سالزبورگ که میزبان این مسابقه است، برای نخستین بار میزبان یک فینال باشگاهی مهم یوفا خواهد بود. این ورزشگاه پیش از این در رقابتهای یورو ۲۰۰۸ میزبان سه دیدار بود.
پاریسنژرمن و استون ویلا در شرایطی برای فتح نخستین جام فصل فوتبال اروپا به مصاف یکدیگر میروند که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در ۳۰ دوره از ۵۰ دوره سوپرجام اروپا موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است.
نظر شما