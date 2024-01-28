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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

فرماندار جویبار:

۷۹ شعبه اخذ رای در جویبار پیش بینی شده است

۷۹ شعبه اخذ رای در جویبار پیش بینی شده است

جویبار- فرماندار جویبار گفت: ۷۹ شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات پیش روی در این شهرستان طراحی و پیش بینی شده است.

کمال رستمعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر حضور حماسی مردم منطقه را در یوم الله‌های مختلف از جمله انتخابات را از برجستگی‌های شهرستان ذکر کرد و گفت: امسال ۷۹ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه از مجموعه شعبات ۵۸ شعبه ثابت و ۲۱ شعبه سیار است، افزود: از مجموع صندوق‌ها در بخش گیلخواران ۱۷ شعبه، لاریم ۱۴ شعبه، کوهی خیل دو شعبه، بخش مرکزی ۲۷ و در شهر جویبار ۲۳ شعبه دایر می‌شود.

وی با عنوان اینکه ۷۰۰ نفر جزو عوامل اجرایی و نظارت در انتخابات هستند، خواستار مشارکت پرشور مردم در پای صندوق‌ها رأی شد.

فرماندار جویبار با اظهار اینکه جویبار در حوزه راه با مشکلاتی روبرو است، افزود: اگر در حوزه راه تحول ایجاد شود این شهرستان به توسعه دست می‌یابد و در دهه فجر نیز پروژه‌هایی افتتاح می‌شود.

وی تعریض میانکلا به پهناب را از جمله طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر ذکر کرد و گفت: در حوزه مخابرات نیز طرح‌هایی در دست اقدام است.

کد مطلب 6006658

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