۷۹ شعبه اخذ رای در جویبار پیش بینی شده است

کمال رستمعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر حضور حماسی مردم منطقه را در یوم الله‌های مختلف از جمله انتخابات را از برجستگی‌های شهرستان ذکر کرد و گفت: امسال ۷۹ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه از مجموعه شعبات ۵۸ شعبه ثابت و ۲۱ شعبه سیار است، افزود: از مجموع صندوق‌ها در بخش گیلخواران ۱۷ شعبه، لاریم ۱۴ شعبه، کوهی خیل دو شعبه، بخش مرکزی ۲۷ و در شهر جویبار ۲۳ شعبه دایر می‌شود.

وی با عنوان اینکه ۷۰۰ نفر جزو عوامل اجرایی و نظارت در انتخابات هستند، خواستار مشارکت پرشور مردم در پای صندوق‌ها رأی شد.

فرماندار جویبار با اظهار اینکه جویبار در حوزه راه با مشکلاتی روبرو است، افزود: اگر در حوزه راه تحول ایجاد شود این شهرستان به توسعه دست می‌یابد و در دهه فجر نیز پروژه‌هایی افتتاح می‌شود.

وی تعریض میانکلا به پهناب را از جمله طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر ذکر کرد و گفت: در حوزه مخابرات نیز طرح‌هایی در دست اقدام است.