هیئات پرچمداران جهاد و فرهنگ هستند/ تشریح برنامه های چله پیشرفت

محمد باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های شورای هیأت مذهبی ویژه ایام دهه فجر «چله پیشرفت» در استان اشاره کرد و برگزاری نشست‌های مشورتی با حضور مسؤولان هیأت شاخص شهرستان و استان و برنامه ریزی برای دعوت و اعزام از اساتید، سخنران در هیأت مذهبی در راستای «تبیین و روایتگری پیشرفت و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را از جمله برنامه‌ها بیان کرد.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت هیأت مذهبی در تشویق و ترغیب آحاد مردم در راستای مشارکت در انتخابات و حضور فعال در جشن انقلاب اسلامی، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و مذهبی با تکیه بر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از خدمات نظام در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…، برپایی جشن شکوهمند انقلاب اسلامی در هیأت مذهبی همراه با آذین بندی، تبلیغات محیطی و تولید محتوی در فضای مجازی، برپایی ایستگاههای صلواتی در دهه مبارک فجر خصوصاً در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن با مشارکت هیأت مذهبی و کانون‌های فرهنگی تبلیغی از دیگر عناوین برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌ها و عملکرد سازمان تبلیغات و شورای هیئات مذهبی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و مشارکت حداکثری مردم بخصوص جوانان درآزمون تعیین سرنوشت،، برپایی نمایشگاه توانمندی هیأت‌ها، در زمینه مذهبی و فرهنگی، برگزاری جشن‌های خیابانی توسط هیأت‌ها و ایجاد امید و شور و نشاط ملی، طراحی پوسترهای پیروزی انقلاب اسلامی و نقش هیأت‌ها درآن برای نصب در مغازه‌های صنوف مختلف، حضور هیأت‌ها در مراسم معنوی نماز جمعه و تشکیل میز خدمت توسط رؤسای هیئات شهرستان‌ها در نمازجمعه و فرمانداری‌ها، تدارک اجتماع دهه هشتادی و نودی ها و برگزاری جشن‌های انقلاب، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان بخصوص جانبازان و شهیدان ایام پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای سرودهای جمعی و تک خوانی با همکاری مداحان و گروه های سرود هیأتی در مسیر راهپیمایی از دیگر برنامه‌ها است.

باقری ادامه داد: هیئات مذهبی پرچمداران عرصه جهاد و فرهنگ هستند و در ایام دهه فجر انشاالله با حضور فعال در مراسم و برنامه‌های مختلف به ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن شور و نشاط خاصی به جامعه بویژه جوانان خواهند بخشید تا منجر به مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با توجه به منویات مقام معظم رهبری شود.

بیش از چهار هزار هیأت مذهبی در مازندران فعال هستند.