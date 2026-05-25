باقری: قرآن تنها نسخه پیروزی و نقشه راه پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری بعدازظهر دوشنبه در بازدید از غرفه قرآن و محصولات قرآنی و همچنین اجتماعات قرارگاه مردمی خیابانی، با تأکید بر جایگاه بیبدیل کتاب الهی گفت: قرآن مایه سربلندی، آرامش و افتخار ماست؛ این کتاب آسمانی، نسخه پیروزی، نقشه راه و پیشبرنده ما در تمام امور فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است.
وی افزود: قاریان و حافظان قرآن، پرچمداران و سفیران الهی در جامعه هستند و باید از این سرمایههای ارزشمند بیش از پیش حمایت شود.
باقری نیز با اشاره به حضور مستمر مردم در قرارگاههای خیابانی طی سه ماه اخیر، خاطرنشان کرد: مردم با تکیه بر وعدههای الهی در قرآن در این قرارگاهها حاضر شدهاند و معتقدند وعده حق محقق خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ملت ایران است.
این فعال فرهنگی استان مازندران با یادآوری این جمله که هیأت، کانون جهاد تبیین است، اظهار کرد: وظیفه ما تبیین و روشنسازی آیات و نشانههای الهی و قرآنی است. آموزشهای قرآن باید در زندگی روزمره پیاده و عملی شود تا آسیبهای اجتماعی، خانوادگی و جامعه کاهش یافته و برطرف گردد.
باقری در ادامه به نقش تاریخی هیأتهای مذهبی در میدانداری و جهادگری اشاره کرد و گفت: هیئتها در تمام برهههای تاریخ برای اعتلای پرچم اهلبیت (ع) پیشقدم و جلو دار بودهاند و این مسیر همچنان ادامه دارد.
در پایان این بازدید، از نونهالان و نوجوانان قرآنی حاضر در غرفهها قدردانی و به رسم یادبود هدایایی به آنها اهدا شد.
