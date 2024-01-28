به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در هفتمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران که با موضوع محوری «چندجانبه‌گرایی در تاریخ روابط خارجی ایران»، با تاکید بر اینکه امنیت را در دل سیاست همسایگی می‌بینیم اظهار کرد: اجازه نمی‌دهیم که دشمنان دوستی، صلح و امنیت منطقه را هدف قرار دهند.

وی افزود: ما شاهد تحرکات تروریستی در اقلیم شمال عراق و کشور دوست و برادر پاکستان بودیم و با این دیدگاه که تروریست‌ها امنیت ایران و همسایگان را هدف قرار داده‌اند، نسبت به آنچه در بلوچستان پاکستان و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد، گفت‌وگوهای مثبتی را با مقامات آن‌ها انجام دادیم.

امیرعبداللهیان ادامه داد: من به زودی عازم پاکستان خواهم شد و آقای «احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی هم عازم عراق می‌شود.

وی در ادامه گفت: در موضوع غزه و فلسطین نیز عمده کنشگران با نگاهی بر چندجانبه‌گرایی موضوع گفت‌وگوهای سیاسی را مد نظر قرار دادند و این موضوعی است که ایران از ابتدای بحران مطرح کرد که جنگ راه‌حل نیست و می‌تواند باعث افزایش ناامنی شود و در این شرایط همه ما از آن ضرر می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری اینکه همه از امنیت در منطقه غرب آسیا، دریای سرخ و در جهان سود خواهیم برد، افزود: با گفت‌وگوهای چندجانبه‌گرایانه، همه سود می‌برند و ایران کنشگری فعال در این زمینه است‌.

وی با صحه بر اظهارات دبیرکل سازمان ملل که گفته بود، ۷ اکتبر در خلأ رخ نداده است ادامه داد: ایران به تلاش‌های خود برای حل بحران از طریق سیاسی و در راستای احقاق حقوق ملت فلسطین، ادامه می‌دهد.