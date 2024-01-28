به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و نقد و بررسی رمان «جشن خرگوش‌ها» نوشته محمد میرکیانی روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

محمد میرکیانی متولد ۱۳۳۷ نویسنده نام آشنای ایرانی و خالق مجموعه کتاب‌های «قصه ما مثل شد»، «همیشه قصه‌ای هست»، «حکایت‌های کمال» و «داستان‌های بی‌دانه» است. او در زمینه ادبیات کودک و نوجوان جوایز زیادی دریافت کرده که از میان آن‌ها می‌توان به جایزه کتاب سال نوجوان در سال ۱۳۶۵، جایزه کانون پرورش فکری، جایزه نویسنده برگزیده ۲۰ سال ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد.

در معرفی این کتاب آمده است: «خرگوش‌ها جشنی به اسم جشن هویج دارند که در آن جشن دو بچه خرگوش گم می‌شوند. پدر و مادر آن‌ها نگران فرزندانشان هستند. کجا باید آن‌ها را پیدا کنند؟ آیا اتفاقی برایشان افتاده است؟ نکند حیوانی درنده آن‌ها را خورده باشد. در ادامه داستان که بیشتر شبیه افسانه است، آن‌ها به روباه‌ها مشکوک می‌شوند و…»

مراسم نقد و بررسی کتاب یاد شده با حضور نویسنده اثر و میثم رشیدی به عنوان کارشناس همراه است.

این‌برنامه روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در فرهنگسرای اشراق واقع در خیابان جشنواره، خیابان جعفر پناه برگزار می‌شود.