هوش مصنوعی یک الزام زمانه است که باید به سمت آن برویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر عباس احمدی رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رویداد روز داده کاوی و هوش مصنوعی، با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در مهندسی صنایع به گرایشهای مختلف این رشته اشاره کرد و گفت: در گرایش «مدلسازی سیستم و تحلیل دادهها، هوش مصنوعی در تحلیل دادهها و هوشمندی کسب و کار بکاربرده میشود. همچنین در مدلسازی و تحلیل رفتار مشتری، صنعت پرداخت و صنعت بانکداری، شبیهسازی چند وجهی بنادر از دیگر زمینههای کاربرد هوش مصنوعی در این زمینه به شمار می رود.
رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ما با چهار انقلاب صنعتی مواجه بوده ایم. انقلاب صنعتی اول زمانی رخ داد که تولید سنتی به مکانیکی تبدیل شد و تولید ماشینی نیز به واسطه اختراع موتور بخار سرعت گرفت.
وی انقلاب صنعتی دوم را همزمان با اختراع برق عنوان کرد و افزود: در این انقلاب تولید انبوه صورت گرفت و با تولید انبوه، قیمت افت کرد.
احمدی ادامه داد: انقلاب سوم صنعتی همزمان با ساخت کامپیوتر بود و در آن اتوماسیون و فناوری اطلاعات پیشران بودند.
رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: انقلاب صنعتی چهارم هنگامی است که سیستمهای سایبری، کلان داده و هوش مصنوعی منجر به تولید هوشمند شده است.
وی با اشاره به اثرات این انقلابها، یادآور شد: پس از انقلاب صنعتی اول سرانه تولید ملی ناخالص کشورهای اروپایی که نمادی از وضعیت اقتصادی است، رشد زیادی داشت.
احمدی اثرات انقلاب های صنعتی را غیر از رشد اقتصادی، تحول صنایع دانست و یادآور شد: وضعیت رفاه و کشورها نیز متحول میشود. مهمترین نکته انقلابهای صنعتی تغییرات معادلات قدرت در دنیا است. مثلا تا قبل از انقلاب صنعتی اول یعنی قرن هجدهم، کشور فرانسه قدرت بلامنازع اروپا بوده و در قرن نوزدهم، انگلیس که صنعتیترین کشور قاره در انقلاب صنعتی شد، جای فرانسه را گرفت.
احمدی افرایش رفاه و کیفیت زندگی مردم، تغذیه مناسب، افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریهای واگیر و افزایش امید به زندگی را از پیامدهای انقلاب صنعتی اول دانست و یادآور شد: در عین حال افزایش آلودگی آب و هوا و تخریب محیط زیست از دیگر عواقب نامطلوب انقلاب صنعتی بودند.
وی ستونهای انقلاب صنعتی چهارم را محاسبات ابری، امنیت ساییری، شبیهسازی، کلان دادهها، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دانست و گفت: خیلی از کشورها از ظرفیتهای انقلاب چهارم صنعتی بهره می برند که هم کشور خود را بهبود بخشند ضمن آنکه استیلای کشور خود را بر سایر کشورها افزایش دهند یا از سایر کشورها عقب نمانند.
احمدی با بیان اینکه از هوش مصنوعی میتوان استفاده مسئولانه و غیر مسئولانه کرد، اظهار کرد: کشورهایی که استفاده غیر مسئولانه میکنند، می توانند آسیب بزنند کنند. هوش مصنوعی یک الزام زمانه است که باید به سمت آن برویم.
رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر آخرین انقلاب صنعتی یعنی انقلاب پنجم صنعتی را مقداری متمایل به مسائل انسانی دانست و گفت: انقلاب چهارم بیشتر مبتنی بر فناوری بود؛ انقلاب صنعتی پنجم انسان محور است و شرکتهایی بقا پیدا می کنند که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
وی گفت: «انسان مداری»، «پایداری و اقتصاد چرخشی» و «تاب آوری» سه پایه انقلاب پنجم است. تاب آوری بسیار مهم است و تنها شرکتهایی می توانند دوام داشته باشند که قابلیت پایداری و تاب آوری خود را در قبال تغییرات سریع، حفظ و تطبیق پذیر کنند.
وی اضافه کرد: در گرایش سیستمهای سلامت، سه زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان را داریم. مدل سازی رشد بیماریها با روشهای داده کاوی، سیستم حرکات اصلاحی برای بیماران و سیستم مراقبتی برای بیماریهای صعب العلاج از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت سلامت است.
وی استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس و رمز ارز را از کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مهندسی مالی نام برد.
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