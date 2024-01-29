قیمت گوشت بوقلمون هر کیلو ۱۹۹ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نرخ‌نامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

هر کیلو گرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۹۹، ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۱۳، ساق با پوست ۱۸۵، سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۸۰، فیله ۲۸۹، گردن بدون پوست ۱۵۰، لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلو گرم ۱۶۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین هر کیلو گرم گوشت چرخ‌کرده ۲۷۵، بازو ۱۱۹ و بال ۸۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر بسته پای بوقلمون پاک شده ۸۰۰ گرم ۱۲، جگر و دل تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ و سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۸ هزار تومان در حال فروش در میادین میوه و تره بار است.