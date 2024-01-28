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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

حمله مسلحانه به کلیسایی در استانبول ۳کشته و زخمی برجا گذاشت+ فیلم

حمله مسلحانه به کلیسایی در استانبول ۳کشته و زخمی برجا گذاشت+ فیلم

براساس اعلام وزارت کشور ترکیه، در پی حمله مسلحانه به یک کلیسای کاتولیک در استانبول، چند نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه به یک کلیسای کاتولیک در استانبول، یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند.

این حمله در جریان برگزاری مراسم عشای ربانی امروز (یکشنبه) رخ داد.

به گفته مقامات، دو فرد مسلح با نقاب وارد کلیسای سانتا ماریا شده و اقدام به تیراندازی کردند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در واکنش به این حمله در شبکه ایکس نوشت: تحقیقات گسترده درباره این حادثه و تلاش‌ها به منظور به دام انداختن مهاجمان آغاز شده است. ما قویا این اقدام شرورانه را محکوم می‌کنیم.

همچنین اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول درباره این حمله گفت: به کسانی که می‌خواهند با حمله به اماکن مذهبی شهر ما، اتحاد و صلح ما را تخریب کنند، هرگز اجازه چنین کاری نخواهیم داد.

کد مطلب 6006962

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