حمله مسلحانه به کلیسایی در استانبول ۳کشته و زخمی برجا گذاشت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در پی حمله مسلحانه به یک کلیسای کاتولیک در استانبول، یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند.

این حمله در جریان برگزاری مراسم عشای ربانی امروز (یکشنبه) رخ داد.

به گفته مقامات، دو فرد مسلح با نقاب وارد کلیسای سانتا ماریا شده و اقدام به تیراندازی کردند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در واکنش به این حمله در شبکه ایکس نوشت: تحقیقات گسترده درباره این حادثه و تلاش‌ها به منظور به دام انداختن مهاجمان آغاز شده است. ما قویا این اقدام شرورانه را محکوم می‌کنیم.

همچنین اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول درباره این حمله گفت: به کسانی که می‌خواهند با حمله به اماکن مذهبی شهر ما، اتحاد و صلح ما را تخریب کنند، هرگز اجازه چنین کاری نخواهیم داد.